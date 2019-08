Jaime Arellano, de presentador a diseñador de modas

“Por años me vistieron, ahora llevaré la moda y alta costura como me gusta y la compartiré con las personas” es lo que dijo a EXPRESIONES el presentador y cantante Jaime Arellano quien no oculta su felicidad al ver cristalizado uno de sus principales proyectos.

El recordado conductor de Yo me llamo, siempre tuvo el sueño de diseñar su propia marca de ropa.

“De niño prefería que me regalen ropa antes que juguetes”, comenta el hombre que desde el 2012 empezó a lucir trajes con muchos colores y estampados, siendo el primero en la televisión nacional en vestirlos. Con el pasar de los años, muchas personas me motivaron a que lanzara mi propia marca, una iniciativa que hoy ya es una realidad”, afirma el periodista de DirecTV Sports.