Jacqueline Gaete siempre soñó con convertirse en mamá. Quiere seis hijos

Siempre sonriente. La modelo y presentadora chilena Jacqueline Gaete (34), quien llegó al país hace 6 años para competir en el reality Calle 7, de TC, está en el cuarto mes de embarazo. Ya sabe que viene en camino un niño que se llamará Benjamín Andrés, quien es fruto de su relación con el ecuatoriano Andrés Garcerant (37).

“Mi hijo llevará esos nombres porque son los únicos en los que coincidimos con el papá. Los que a mí me gustaban a él no le parecían y viceversa. No fue un niño planificado, no me estaba cuidando para evitarlo, así que iba a darse”.

Confiesa que es de las mujeres tradicionales que quieren una gran familia. “Mil hijos (risas). Ser mamá era el sueño de toda mi vida. Desde los 24 años quería convertirme en madre, pero no había encontrado a la pareja ideal”.

Los futuros padres prefieren que Benjamín Andrés nazca en Ecuador y no en Chile. “Acabo de regresar de mi país. Allá estuve un mes. La familia de Andrés está aquí y la mía vendrá cuando se aproxime mi alumbramiento”.

Si no llegaba la persona indicada, ¿habría buscado otras formas para convertirse en madre?

Respeto a esas personas que piensan así. Pero no es lo mío. Nada de producciones independientes. Soy cariñosa, me gusta sentir a mi pareja a mi lado. Sería muy difícil no tenerla esperando un bebé. Hace casi 2 años estamos juntos. Nos conocimos por una amiga en un año nuevo. Primero fuimos amigos y cuando aún existía Viñarte, mi café teatro en Urdesa, él iba allá.

¿Ha tenido muchos achaques?

Casi nada. Solo sueño, en estos momentos tengo ganas de irme a dormir (risas). Me siento muy cansada, como si hubiese corrido en una maratón. Estoy desesperada, quiero que crezca la barriga, casi no se me nota. Ojalá siga todo perfecto. El parto está previsto para los primeros 15 días de noviembre y espero que sea natural. He subido de peso, como 4 kilos. En Chile comí hartísimo, los doctores me dijeron que me cuide, que no podía seguir así porque luego se dan complicaciones. Soy muy dulcera.

¿Con una pareja e hijo ecuatoriano será difícil volver a su tierra?

Vine a Calle 7 por 3 meses. Siempre trabajé en TV, desde los 17 años. Mi mamá (Telva) dice que han sido los tres meses más largos de la historia porque no volví. Después del reality, me ofrecieron Apuesto por ti, estudié Comunicación Escénica en la Casa Grande. Ella ya lo tiene asumido que es complicado que regrese a Chile.

¿Hay boda a la vista?

Ese tema está muy conversado. Mucha gente nos dice que debemos casarnos porque seremos padres. Lo haremos a su debido momento, hay que disfrutar las etapas. No por cumplir socialmente organizaremos una boda al apuro. Cuando ya dé a luz, elegiremos una fecha.

Por lo conversado, lo más probable es que vengan más hijos de inmediato.

La verdad es que quiero tener seis. Quería trillizos en este embarazo. Espero tener uno más de inmediato. Así me tranquilizo un poco (risas).

¿La TV no ha quedado en el olvido?

Lo más reciente que hice en TV fue Guerra de los sueños, de Gamavisión, y el café teatro lo cerré después de casi dos años de funcionamiento. No soy de sociedades, prefiero montar sola un negocio, aunque es agotador. Además se necesita de mucha inversión.

¿Le llama la atención la moda?

Saqué una línea de trajes de baño. Mi madre hacía las prendas para los desfiles en los que participaba cuando yo era más joven y vivía en Chile. Siempre me gustó el diseño, aunque no lo estudié. El negocio lo manejo a través de las redes sociales. Por el momento solo dispongo de prendas de baño, quiero complementarla con accesorios o tal vez más ropa. Traje unas máquinas de Chile.