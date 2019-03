Influencers que no puedes perder de vista

Estilo de vida, comida, deporte, moda, videojuegos o lo que se le ocurra. En Internet no hay límites y cada vez hay más personas que tienen influencia en sectores específicos y se vuelven una gran personalidad mediática. EXPRESIONES seleccionó a varias que no puede dejar de tomar en cuenta en Instagram y mantenerse siempre vigente.

Empezó en Freaks and geeks. Luego interpretó a Audrey Liddell en Dawson ‘s creek. Este papel fue su primera experiencia con las presiones del medio para ajustarse a un cierto estándar de belleza de Hollywood. “Siempre buscaba cómo encajar y quería pertenecer a una industria que en ese momento me decía: ‘No eres lo suficientemente bueno’”.

- “Ser vlogger me hace vomitar”, expresó recientemente la actriz Busy Phillips (39). “Pero si empezara mi carrera ahora definitivamente sería una”. Así de irreverente es la estrella de televisión estadounidense que se dio a conocer en los años 90.

- El joven de 27 años no tiene absolutamente ninguna relación con ascendencia japonesa, pero ha hecho de la palabra Ninja algo más que el grupo militar extremista nipón.

Fabrizio Zambrano

- La moda es la mejor forma que tiene para expresarse. El manabita Fabrizio Zambrano (34), que actualmente vive en Guayaquil, no tenía planeado hacer de su cuenta de Instagram un perfil profesional. “Todo se dio hace como tres años y medio, y solo tenía la idea de subir fotos con mis looks”, comentó.

Su trabajo como estilista de moda lo ha llevado a trabajar en varias revistas nacionales. Su visión para el fashion queda expuesta en su estilo ecléctico y lleno de personalidad. “No soy esto o lo otro. No me da miedo usar nada. Siempre me atrevo un poco más, siempre fui así”.

Aunque se podría pensar que la moda solo es glamour y prendas de lujo, el fashionista explicó que no necesariamente debe ser cara. “Busco lo que considero chévere”.

