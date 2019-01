Humor para hablar de pareja

De la mano del escritor Ramón Serrano, la actriz Ana María Balarezo vuelve a las tablas quiteñas con una nueva obra llamada ‘No eres tú, yo mismo he sido’, en el que personifica el papel de Mary Tyre, una doctora experta en resolver problemas de pareja.

En el monólogo de 60 minutos la artista hace un recorrido por diferentes situaciones que viven las personas que deciden unirse, desde la etapa del enamoramiento hasta cuando consolidan la relación y está, por uno u otro motivo, termina.

La misma fue estrenada hace pocos días y la quiteña se mostró feliz de la respuesta del público, expresó que el fin de semana hubo “casa llena” en las funciones. Las mismas se presentan en el teatro Casa Toledo de la capital y se desarrollan de jueves a sábado a las 20:30 y los domingos a las 18:30. La temporada se extenderá hasta el 3 de febrero.

La puesta en escena también toca aspectos sobre el machismo y cómo las mujeres también pueden tomar la iniciativa para dejar a una persona, así como características de lo que sería una relación tóxica. El personaje principal es una coach de parejas, que durante su carrera ha tenido un sinnúmero de casos, a través de la experiencia tratará de guiar al público para que se dé cuenta de la realidad que podrían estar viviendo.

El apellido Tyre proviene de la idea de tirar todo aquello que no le hace bien a la persona, así como todo lo que no contribuya al crecimiento de un individuo. No solo se trata de una obra para hacer reír, sino también para hacer reflexionar, explicó.