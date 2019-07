Hugh Grant confundió a una funcionaria pública italiana con una paparazzi

Sin embargo, la señora que grababa el vídeo no tenía ningún intención de captar a Grant ni a Eberstein. Se trataba de Luisa Melara, presidenta de AMA, la empresa que gestiona el reciclaje de residuos en Roma. Su intención era registrar con su teléfono imágenes que pretendían ser de denuncia, en las que se veía cómo un restaurante tiraba sus basuras sin clasificarlas correctamente.

Fue la propia Melara quien difundió las imágenes y el incidente que vivió con la pareja. En el vídeo se escucha a Grant diciendo “no te pongas delante de mi esposa”, paso seguido intentó bajar el móvil de Melara. Ella inicialmente no reconoció a la pareja.

“Grant, que estaba detrás de mí, me alcanzó y cogió mi teléfono. Yo lo volví a cogerlo y él me dijo: ‘No estás siendo nada educada’. Yo le dije lo mismo y entonces un colega le explicó que yo era la presidenta de la empresa municipal de basuras”, explicó la funcionaria al diario británico The Daily Mail.

El actor, de 58 años, es un férreo defensor de su privacidad y la de su familia. En mayo de 2018 se casó con Eberstein, madre de tres de sus hijos, en una ceremonia privada de la que no trascendieron imágenes. Con ella tiene tres hijos nacidos en 2012, 2015 y marzo de 2018. También tiene dos más junto a la actriz Tinglan Hong, Tabitha (de siete años) y Felix (de cinco). Nunca ha anunciado públicamente sus nacimientos ni posado con ellos, por lo que apenas hay imágenes al respecto.