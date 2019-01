El homicidio de Sharon Tate, un suceso que aún estremece al mundo

Es un hecho que aún estremece y forma parte de un triste y macabro episodio en la historia de Hollywood. El asesinato de Sharon Tate, de 27 años, en manos de cuatro miembros del clan del criminal Charles Manson, es todavía tema de discusión.

El móvil del crimen todavía no está claro. Se dice que Manson mandó a sus súbditos a acabar con todo lo que había dentro de esa casa de Cielo Drive (Los Ángeles) pensando que en el inmueble todavía residía Terry Melcher, productor discográfico, quien había rechazado a ‘Charlie’ como cantante.

El hijo de Doris Day había entregado la mansión, de la que era propietario, al director Roman Polansky —entonces esposo de Tate— en calidad de arrendatario.

Otros apuntan a que el crimen fue en represalia al director de El bebé de Rosemary por haber revelado los secretos del satanismo en el clásico filme protagonizado por Mia Farrow.

Lo cierto es que la noche del 9 de agosto de 1969 la actriz de El valle de las muñecas se encontraba junto a tres amigos (Abigail Folger, Jay Sebring y Voytek Frykowski) disfrutando de la cálida noche cuando irrumpieron en el lugar Susan Atkins, Tex Watson, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian (esta última no participó en la masacre, se quedó afuera vigilando el ingreso).

El estilista Jay Sebring intentó defenderse (sabía karate), pero no le valió de nada: dos tiros terminaron con su vida. Folger y Frykowski intentaron escapar, pero fueron acuchillados más de 50 veces.

La peor parte la recibió Sharon Tate, quien fue colgada en una viga y torturada. Ella suplicaba por la vida de su hijo —estaba embarazada de ocho meses— pero sus gritos fueron en vano. Un total de 16 puñaladas (asestadas por Susan Atkins) terminaron con su vida.

Ella confesaría más tarde que estaba harta de los gritos de Tate y que antes de ejecutarla salvajemente le dijo: “Francamente tú y tu hijo me importan un carajo. Vas a morir, perra”.

Los asesinos fueron apresados varios meses después y condenados a muerte, pero por un cambio de ley en California en 1972, modificaron la pena por cadena perpetua.

PARA SABER

*Nació el 24 de enero de 1943, en Dallas.

*Su padre fue coronel del Ejército de los Estados Unidos.

*Desde niña participó en varios certámenes de belleza.

*Obtuvo su primer papel importante en la película Eye of the devil (1966).

EL DATO

El valle de las muñecas (1967) es su película más recordada, ya que la llevó a ser nominada a un Globo de Oro y a ser considerada una de las más grandes promesas de Hollywood.

EN LA GRAN PANTALLA

Entre los proyectos que se preparan de Sharon Tate para este año se encuentra The haunting of Sharon Tate, cinta protagonizada por Hillary Duff, que expone los últimos días de la vida de la actriz.

También está el filme de Quentin Tarantino, titulado Once upon a time in Hollywood, con Margot Robbie, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt.