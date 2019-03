Ellos son los más importantes de Hollywood

La actriz tuvo una buena racha esta temporada de premios. Ella sigue siendo una de las más versátiles. Con su papel The Wife cautivó al público internacional.

Leo DiCaprio es uno de los pocos actores que pueden hacer que cualquier proyecto marche de manera exitosa e instantánea. Ese es el peso de su nombre. Él está en la cima de su carrera y trabaja solo con los mejores cineastas. Tiene dos proyectos con Scorsese en producción y está vinculado al próximo estreno de Tarantino Once upon a time in Hollywood.