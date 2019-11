Lucho Cáceres, el ‘Héctor Lavoe’ peruano que debes conocer

Lucho Cáceres (51) es un hombre muy conocido en Perú. Desde que llegamos a la capital, preguntamos por él y todos conocían a la perfección los proyectos y vida artística de este limeño, como el premio a Mejor actor que ganó en el Festival de Cine de Lima de 2016, con más de una veintena de series y 13 películas en su historial.

Es sociable, se describe como algo egoísta con lo que ama, pero sabe llevar el liderazgo de una serie que, para el medio peruano, es un riesgo. Así describe él a El día de mi suerte, miniserie de cuatro capítulos que estrenó ayer Movistar Plus a nivel latinoamericano.

La salsa es el alma de la producción, Héctor Lavoe el símbolo presente. Lucho se apodera del real y del imitador y crea un personaje con esencia peruana pero a la vez muy universal. Así le respondió a EXPRESIONES sobre su participación.

¿Cuál es el secreto para destacarse en lo que hace?

Hacer lo que te gusta. Soy abogado de carrera. Empecé a actuar tarde, entre los 27 y 28 años, porque me di cuenta que la pasión por el Derecho era nula. Desde siempre quise actuar. Este es el primer mandamiento para todo. Y ya en la profesión es saber decir no. Es lo que no hacemos los actores por el poco trabajo que hay.

Dejó claro en la rueda de prensa que es la primera vez que no le cambiaría nada al guion. ¿Siempre escoge así sus trabajos?

No. Hay un antes y después en mi carrera, y es desde que empecé a escogerlos.

Pero un actor nuevo no puede darse esos lujos...

No, no puede. Yo también fui de los que se ponía y estaba cuando me llamaban. Trato de mantener siempre muy vivo esos recuerdos. Pero vas creciendo y ya es parte de ti crear a tu personaje en conjunto, a tu director de arte y demás. Ya puedo opinar y es por el bien de mis personajes. No es por tener una posición de estrella.

¿Y cuál fue su técnica para encontrar al personaje?

Ser más yo, busco en mí. Algunas de las críticas que me pueden hacer es que me digan: “Pero si ese eres tú”. Al principio me molestaba, pero ahora lo veo como un piropo. En esta serie soy Toño, un imitador de Héctor Lavoe. No soy yo, lo que hice fue sacar de mí lo que me conecta con estos personajes. Al principio me causó confusión.