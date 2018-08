Gustavo Moscoso, la mezcla entre moda y consciencia ambiental

Inconscientemente, y después conscientemente, me vi envuelto en el cuidado ambiental .

La idea de ayudar al medio ambiente no es ajena a mí. Soy una persona que creció en la naturaleza y desde pequeño —que vivía en mi hacienda en Cuenca— he sido respetuoso con los animales .

¿Cómo ayudas tú?

Nosotros tenemos un bosque de 25 hectáreas en Cuenca que no talamos.

¿Crees que Ecuador está listo para entrar en la campaña del ‘slow fashion’?

Ya no es un tema de si estamos listos o no para aplicar ‘slow fashion’, es que hoy es una obligación hacerlo. No podemos seguir destruyendo el único planeta que tenemos.

Me parece que si esperamos a estar listos vamos a comernos el mundo entero.

¿Cuál es el obstáculo más grande para ser eco en el mundo de la moda?

La conciencia. Creo que las grandes empresas no tienen una conciencia despierta (sobre ayudar al medio ambiente) ya que no pagan bien a sus empleados, contratan fábricas donde trabajan niños o donde tiran sus desperdicios de pinturas a los ríos.

Alguna sugerencia

La posibilidad de ayudar viene por todos lados. Existe un universo de cosas que a través de la creatividad podemos lograr; se me ocurre que grandes empresas como Zara, H&M, Bershka pueden coger las prendas que les van quedando y reciclarlas, o hacer ropa de mejor calidad para que la gente no tenga que cambiarla tan rápido, pero esto viene de un cambio de conciencia y de un cambio de modelo de negocio.