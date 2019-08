Guido Valero: “Me gustaría ser el postre de Rosie Huntington”

En esta nueva edición de Tengo que decirlo, Guido Valero habló de cómo aprendió a armarse de paciencia, su vida de estudiante de cocina en Estados Unidos, lo confiado que ha sido y las cosas que disfruta hacer a fuego lento.

1. “Si yo fuese un helado, sería una mezcla de sal y dulce. En este momento de mi vida hay más de sal”.

2. “No estoy de acuerdo con la frase ‘En la puerta del horno se quema al pan’. Hay cosas que pueden cambiar”.

3. “Lo de ‘Bueno es cilantro, pero no tanto’ es cierto en cuanto a comida. A mí no me gusta repetir. Perfecciono un plato o lo creo, lo hago por cierto tiempo, pero luego me canso, lo modifico o no lo quiero ver más”.

4. “En mi tiempo libre trato de desconectarme de la cocina, pero regreso a ella. Hay veces que un amigo me invita a una parrillada, me pide que no haga nada, que tome una cerveza y de repente ya estoy cocinando”.

5. “En algún momento tuve una parálisis del lado izquierdo, por el nivel de estrés y la falta de sueño. En esa época vivía en Estados Unidos y a partir de ahí quedé un poco susceptible a ciertas temperaturas y cambios bruscos”.

6. “Les he dado palo a mis manos, con diversas temperaturas, cortes, machucadas, puteadas. Es muy probable que si hablaran, se quejaran”.

7. “Me di cuenta a través de mi profesión que tengo mucha fijación por los aromas. Hay olores que me atraen y podría hacer un postre de un perfume o de la gente que huelo”.

8. “Soy muy observador, me fijo en todo lo que está a mi alrededor. Cuando se mezclan diferentes fragancias o están bien combinadas, tengo que ir filtrando cuál es la más fuerte o la más débil”.

9. “En el mundo de la cocina, explicar dos, tres, cuatro y hasta cinco veces lo mismo y que sigan haciéndolo de una forma incorrecta me altera un poco. Con el tiempo he agarrado todo esto y guío a las personas por sus diferentes habilidades con tonos de comunicación. He llenado una bolsa enorme de paciencia para llegar a cada persona de manera distinta”.

10. “A fuego lento me gusta... pasar con mis hijos, cocinarles, hacer helados y galletas. En la noche, pizza, ‘macarons’, cantar karaoke, jugar ‘Just Dance’, ir al parque”.

11. “Vencí muchos temores, como cuando empecé a estudiar en la Universidad de Johnson & Wales en North Miami y me di cuenta de que no cocinaba nada, aunque pensaba que sí. Luego, cuando trabajé en una cocina enorme con tipos gigantes y finalmente conocí otro mundo más agresivo, tenía 20 años”.

12. “Mientras estuve en Estados Unidos presencié insultos, peleas, intimidaciones, gritos, presión, fuego, cuchillos, alcoholismo y drogas. No sabía que existía eso y lo vi todo el tiempo, pero fuera de toda esta locura había la perfección al cocinar. Fue como entrar a una premilitar. Escribiré un libro de esto”.

13. “Casi todos los chefs son parecidos a los programas de Gordon Ramsay, eso de las puteadas, los apuros y que te tiran los platos. Todo eso lo viví y al final del día, la fiesta entre cocineros y meseros”.

14. “Cuando fui estudiante intenté entrar a Top Chef en Nueva York, pero no estaba lo suficientemente loco para ser escogido”.

15. “Me gustaría reencarnar en Nikola Tesla”.

16. “Muchas veces perdoné a alguien. Yo nunca he confiado porque eso aprendes en el mundo de la cocina, pero lo hice con esta persona y siguió con lo mismo. En el último año aprendí la lección de que no hay que dar demasiada confianza. Empecé de cero con las dietas, volví a dar clases y montar eventos para diversas empresas”.

17. “Hay algo en mí que hace que por más ‘cabrero’ que esté con un cliente, no puedo dañar el plato, tiene que ser perfecto. Pero he visto afuera cómo lanzan la carne al piso, la patean, la escupen y la ponen a la parrilla, pero nunca he podido. Ni eso, ni pasar gato por liebre”.

18. “He vivido todo tipo de situaciones cuando me han contratado, algunas muy ‘heavy’ para contar (risas)”.

19. “Me gustaría ser el postre de Rosie Huntington, la de Transformers 3”.

20. “Si fuese un animal, sería un lobo. Soy de manada, fidelidad, lealtad, integridad y honor”.