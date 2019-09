Vito Muñoz: Rosibel quiso dar a luz “a lo manaba”

Rosibel Zambrano, esposa de Vito Muñoz, se ha convertido en la Kate Middleton ecuatoriana. Alumbró a Vitoria Esilda Muñoz Zambrano, el sábado a las 22:30 en el Omni Hospital y ya está como si nada. Además, el comentarista deportivo de TC varias veces la comparó con la esposa del príncipe Guillermo de Inglaterra.

La chonera decidió que su parto fuera de manera natural y así se dio. La pequeña está sanita, pesó 7 libras y midió 51 centímetros. Rosibel es muy fuerte, según su esposo. “Tiene un alto nivel de recuperación, soportó los dolores. Quiso dar a luz a lo manaba, es bien macha”.

Una de las primeras visitas que recibió la pequeña y su madre fue la de la empresaria Isabel Noboa, quien será la madrina de Vitoria Esilda, además estuvo en el baby shower de Rosibel que se organizó en junio. Su llegada causó mucha expectativa, ya que su padre tiene 62 años y su madre, 21. La pareja se casó en 2017.

El comunicador dice que criará a su hija con la energía, la disciplina y el rigor que lo criaron a él sus progenitores (Nelson y Esilda). “Ya se lo he dicho a la mamá. Alguien me dijo bromeando que me daba la bienvenida al club de los madrugadores. Soy de las personas que me levanto de madrugada para revisar los diarios, la Internet, etc. Por ello me acuesto a las 8 o 9 de la noche. Eso no es novedad para mí. Estoy dispuesto a atender a mi hija”.

Rosibel y Vito viven con la sobrina de ella, Ellka, quien la semana pasada cumplió 6 años. “Durante el embarazo de mi esposa compartimos mucho con la niña para evitar que sienta celos. La que llegó es su hermanita, no una rival”, añade.

El comentarista estaba molesto porque unos empleados de los cuneros de la clínica tomaron fotos de Vitoria antes de que los progenitores publiquen imágenes en las redes sociales. Afirma que violaron la privacidad de la familia. Hoy le hacen a la niña la prueba del talón (para detectar dolencias).