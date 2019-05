Enamorados de sus mascotas

El engreído de Joshua es Pan, un perro de raza papillón. “No tenía un hogar, había estado en un criadero y por ello lo traje a casa. Tengo dos de esa raza. El otro es un boxer albino. En lo que se refiere a los gatos, uno es un persa y el otro es uno rescatado de la calle. Tanto ellos, como los del refugio, son saludables. Muchos me preguntan si invierto mucho dinero, no lo veo así, invierto en lo que amo. Nada más, son como mis hijos”.

“Provengo de una familia muy animalista . Mi papá (André), que reside en Galápagos, es guía de turistas y superanimalero. De pequeño me enseñaron a rescatarlos, ya sean pájaros, tortugas, osos perezosos... Mi padre se los quitaba a los vendedores ambulantes para evitar el tráfico de fauna silvestre. Siempre los llevábamos a algún lugar para que estén tranquilos. Me inculcaron amor por los animales”, cuenta.

Considera que estas mascotas son independientes, cariñosas e inteligentes. “Ojitos no se tomó la foto porque es muy huraño, no le gusta la gente. Si hay visitas se esconde, es muy retraído, solo yo lo puedo coger. No me gusta que salgan a la calle. Los de casa están castrados, los que se encuentran afuera aún no”.

Desde que tenía siete años la presentadora de noticias ha tenido felinos y los considera la mejor compañía. “Cuando mi hija Amy se fue a vivir a Estados Unidos, me quedé sola. De eso hace 2 años. Son mis compañeros, voy al baño y ellos van conmigo, a donde sea que vaya, están conmigo. Por mis ocupaciones no puedo tener más. Si fuera por mí, tuviera una fundación de gatos”, cuenta. La mayoría de ellos ha sido un regalo de su familia.

Cuando tenía un mes y medio de nacida, Gala llegó a la casa de la actriz de teatro y TV, Ruth Coello. “Una amiga de mi hijo Adrián nos dijo que no tenía hogar, su madre había parido en una vulcanizadora. Al principio creíamos que era de raza, luego nos dimos cuenta que no. Es un miembro más de nuestra familia, muy importante en nuestras vidas, casi humana y casi actriz, es muy dramática”.

Tiene 7 años, no ha tenido perritos. Lleva el nombre de la esposa de Salvador Dalí. “Así le puso mi hijo, Adrián. Está muy engreída. No come si no está uno de nosotros junto a ella, duerme en la habitación en la que hay acondicionador de aire. Es grande y gorda. Además le tiene miedo a todo, a los perros pequeños, a los gatos”, añade.

Según Ruth, su mascota es extremadamente cariñosa. “Si alguien está enfermo, ella no se mueve para nada de su lado hasta que sienta que esa persona está mejor. No le importa si la quieren llevar a algún lugar. Su amor es infinito. También es muy protectora, cuando la llevamos a la playa, no le gusta el mar. Nos cuida mucho y mira para todos lados, por si acaso existe algún peligro. Decimos que en otra vida pasó por una guerra o algo así porque siempre nos protege”.

Es famosa en las redes sociales. “Cuando ve una cámara posa de inmediato y cuando subimos una foto, la gente hace un comentario positivo sobre ella. La conocen más que a mí y a Adrián”.

