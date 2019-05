Greeicy baila sin pisar a nadie

Greeicy no dejó pasar la oportunidad de darle las gracias a Ecuador , país que visita muy seguido. “Ahora que lance el álbum me encantaría estar allá y hacer el nuevo show que vamos a montar, que va a estar bien lindo con todas las canciones. Siempre me reciben con mucho amor. Necesito regresar”, finalizó.

Es la primera vez que Greeicy se encierra en un estudio a grabar un disco completo . Pese a que ya tenía unas cuantas canciones terminadas, contó que desconocía todo lo que existe detrás de hacer música. “Esto puede sonar demasiado cliché, pero es real. Aprendí que si no hay buen feeling y buen equipo de trabajo, no pasa nada. El respetar el proceso de cada canción y de cada personaje como el productor , escritor y artista es supervalioso también. Estoy feliz de lanzar Baila”.

A mí no es el tema más urbano que tiene el disco, pues como ella indicó, la letra se prestaba para eso. Sin embargo, la artista resaltó que se ha querido conservar la idea de que “Greeicy es música. A mí me gusta de todo tipo y la escucho dependiendo de mi estado de ánimo. De repente un día me dan ganas de oír baladas y otro salsa, y así voy variando. No tengo problemas, ni gusto por un solo ritmo”.

Ella y Nacho le cantan al Destino