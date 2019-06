Gato Muñoz vuelve con un ‘remix’ de sus mejores temas

Entre risas cuenta que dejó Quito por el Puerto Principal para un proyecto laboral y nunca más volvió. “Guayaquil tiene una calidez que no tienen otras ciudades”. Agrega que ese espíritu también se ha plasmado en otros proyectos que ha realizado durante su época viviendo en la urbe. “No es solo la música, yo creo que las cosas que me llaman la atención, también terminan en mi dramaturgia, en todo lo que hago”.

Añade que aunque ha recibido buenas respuestas de amigos cercanos con respecto al disco, la reacción del público no le preocupa. “Cuando termino un proyecto paso al siguiente, es una etapa cerrada para mí. Quiero que la gente lo entienda, que le guste, pero no me obsesiono con eso. Creo que los artistas finalmente hacemos las cosas para nosotros, para dejar un legado, porque te salen de adentro. El resultado es lo de menos, lo que me interesa es la construcción”.