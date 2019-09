Gabriela Spanic considera que Sandra Echeverría es una excelente actriz

Televisa estrenó la nueva versión de La Usurpadora, con Sandra Echeverría. La actriz Gabriela Spanic, quien protagonizó la anterior, dijo: “Me encanta Sandra, es una excelente actriz de la nueva generación. Me gusta muchísimo su trabajo”.

Además, la venezolana contó que la productora de la telenovela, Carmen Armendáriz, la invitó para una participación especial, pero no se concretó por no coincidir con sus agendas.

“Carmencita me invitó, pero no se compaginaron las fechas de grabación. Bueno, le está yendo de maravilla y me alegra muchísimo”, comentó la actriz. “Me encanta el éxito que está teniendo, qué puedo decir”.

Gabriela Spanic expresó sus deseos de regresar a los melodramas, pero puso ciertas condiciones.

“Me encantaría hacer un dramatizado rosa con Nicanor Díaz y Nachito Salas porque ya trabajé con ellos. Vamos a ver qué sucede”, añadió.

Gabriela Spanic fue la responsable de dar vida a Paola Bracho en 1998, donde compartió roles junto a Fernando Colunga, Dominika Paleta y la fallecida actriz Libertad Lamarque.

Mientras que la nueva versión de La Usurpadora se estrenó en el mes de agosto. Esta producción es protagonizada por Sandra Echeverría, Andrés Palacios y Arap Bethke.