Una Gabriela sale y otra entra a En contacto

El programa En Contacto, del Canal del Cerro, inició este miércoles 23 de octubre con el anuncio oficial que la farándula especulaba hace ya días, la salida de la presentadora Gabriela Pazmiño de Bucaram. Muerta la reina, viva la reina. Así que ese lugar será ocupado por otra Gabriela, la Díaz, mejor conocida como ‘La chica En Corto’, quien renunció a Teleamazonas tras 14 años de labores.

La Pazmiño, vestida con un traje azul y acompañada de Efraín Ruales y Henry Bustamante, leyó la renuncia que presentó hace aproximadamente un mes a los directivos de la empresa. Lo hizo de esa manera, según ella, para que no se le escape nada. “Trabajar durante 30 años en televisión no es seguramente un camino sencillo, como tampoco ha sido escribir estas líneas. Estoy agradecida con la familia de Ecuavisa. La vida nos enfrenta a decisiones y hoy me toca tomar la decisión de renunciar. Quiero dejar por un momento apagado mi micrófono para dedicarme a lo más importante que tengo, mi familia. Hoy necesito de ellos, como ellos de mí. Mi corazón me dicta que debo priorizar ser mamá”.

Durante la emisión añadió: “mis hijos son preadolescentes y no quiero perderme nada de sus vidas, ni tener deudas con ellos. La vida pasa demasiado rápido y el tiempo no regresa nunca. No fue algo tomado a la ligera, lo conversé con mi esposo”.

Gabriela llegó el 11 de abril del 2016 a En Contacto. Más allá de lo que hizo como animadora (incursionando en la farándula) y de las amistades que cultivó, la muerte de su progenitora, Gladys Pino, marcó esta etapa. Un golpe muy fuerte. Se mantendrá en el espacio de entretenimiento hasta el 30 de este mes. Por ese motivo en el Canal del Cerro han preparado un programa de despedida en el cual quiere bailar, cantar y disfrutar al máximo.

Para la directora, Betty Mata, fue un dolor de cabeza encontrar a la nueva presentadora. Nombres como los de Marián Sabaté, Doménica Saporiti y Gaby Díaz sonaron. Las tres hicieron audiciones en vivo. Son estrategias para probar la aceptación del público.

Se preguntarán por qué Gaby Díaz (quien no estuvo en vivo) fue la elegida. Tiene el perfil que ellos buscan: esposa, madre, carismática, ocurrida y con buena imagen personal y familiar, además querida por el público. En el caso de Doménica también tiene buena imagen y goza de gran aceptación, pero su perfil es muy parecido al de Alejandra Jaramillo.

La exreina de belleza es más formal, no le agrada mucho la farándula. En eso se parece a Efraín Ruales. No la imaginamos comentando de estos tópicos como lo han hecho Gabriela Pazmiño y Gaby Díaz. Tampoco la vemos disfrazándose de diferentes personajes. Mientras que Marián Sabaté no encaja con la imagen de ama de casa que ellos quieren. Hace rato Gaby Díaz quería algo más y el ‘lindo canal’ no se lo ofrecía, se estancó. El tiempo pasa y no toda la vida iba a seguir siendo ‘La chica En Corto’. Seguirá en el Cerro, pero que ya no grite tanto como lo hizo en el segmento de Teleamazonas. Ahí permanecerá hasta mañana.