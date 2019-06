Fredi Leis: “Me vuelve loco enfrentarme a la hoja en blanco con un piano”

Sin inhibiciones

¿Su nuevo single representa un cambio en su estilo o solo es experimentación?

Hay canciones para todo. Para escucharlas, para bailarlas, para escucharlas en cama o para conducir, y a mí me gusta hacer canciones muy variadas y que el repertorio tenga mucha dinámica. La Faraona me apeteció hacerla en cara a que la gente la disfrute en los conciertos o bailarla de noche en un club. Lo que quería era jugar con ritmos más latinos. Eso no quiere decir que yo vaya a hacer siempre ese tipo de música.

¿Bailar se le complica?, ¿lo haría en el escenario? Porque un cantautor suele no hacer esto en un show...

El concepto de cantautor es tan amplio y la gente lo piensa siempre tan diferente. Tenemos a Ed Sheeran, Rick Springfield, Sabina... por lo que creo que cada quien tiene su estilo y nada tiene que ver si bailas o no en la tarima. Yo no le cierro puertas a nada y me gusta pasármela bien en el escenario. A veces me olvido de que hay gente delante mío y me desinhibo totalmente.

La música me da eso... hay que ser muy libre a la hora de componerla y a la hora de interpretarla.

¿Y qué le da esa libertad?

Mira, yo mismo me pongo un filtro a la hora de componer. Si tengo el primer acorde o la primera frase y si eso ya no me llena, ya no continúo. La aparto y la dejo y comienzo otra cosa.