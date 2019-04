Los 104 años de María Félix en 15 de sus mejores frases

Respetada, admirada e idolatrada, tres sentimientos que solo pudo lograr María Félix, quien tuvo a sus pies no solo a su natal México, sino a los países donde se proyectaron su películas.

Este 8 de abril se conmemoraron 104 años del nacimiento de la actriz, de la Época de Oro mexicana, conocida como La Doña.

Reconocida mundialmente como una diva, Félix fue musa inspiradora de artistas y una mujer polémica que causó admiración entre muchos.

Dueña de un carácter fuerte y de decir las cosas sin tapujos, siempre tuvo geniales respuestas para cada pregunta, que más tarde se convertirían en frases célebres hasta ahora recordadas. Aquí algunas de las mejores.

1. La belleza te lo da todo, pero no es todo.

2. Vale más dar envidia que piedad.

3. A un hombre hay que llorarle tres días... Y al cuarto, te pones tacones y ropa nueva.

4. Una mujer original no es aquella que no imita a nadie, sino aquella a la que nadie puede imitar.

5. No me gusta que me ayuden, puedo equivocarme sola.

6. El dinero no da la felicidad, ah, pero como calma los nervios.

7. Yo prefiero hablar bien de mí a hablar mal de los demás. (Cuando un periodista le preguntó si le gustaba hablar tanto de sí misma).