Taylor Swift, la cantante mejor pagada de 2019

Sin duda, el 2019 es el año de Taylor Swift. Forbes publicó ya la lista de cantantes femeninas con más ingresos y la encabeza la cantante, quien recientemente lanzó el álbum Lover.

La intérprete de Look what yo make me do ganó la medalla de oro cotizando 185 millones de dólares, según la revista especializada.

La cantante que le sigue es Beyoncé, que ha ingresado este año 81 millones de dólares, cantidad que consiguió gracias a su álbum Homecoming y a su gira On The Run II junto a su esposo, Jay Z.

El tercer puesto lo ocupa Rihanna, con 61 millones de dólares. La artista, oriunda de Barbados, también vive desde hace algún tiempo su época dorada al haberse sumergido de lleno en el mundo de la moda con Fenty y de la belleza con su firma Fenty Beauty.

Son Katy Perry y Pink las que ocupan cuarto y quinto puesto, con 57 y 56 millones de dólares, respectivamente. El sexto lugar es para Ariana Grande, que debuta en la lista con solo 20 años y 47 millones de dólares.