Fideito se burló de la prensa rosa en la gala de los premios ITV

No fue lo único que se vio en esta ceremonia para reconocer a lo más destacado de la TV, radio y medios digitales. El Canal del Cerro se llevó 13 trofeos.

Tania Tinoco , de Telemundo y Visión 360, de Ecuavisa, recogió sorprendida el premio como Mejor presentadora de programas de información, noticias e investigación. No se lo esperaba porque considera que los votantes son jóvenes y ella ya es una mujer y comunicadora del ‘quinto piso’. Además, cuando pensó que estaba de retirada llegó a su vida profesional Visión 360. Este espacio se convirtió en el Mejor programa de información, noticias e investigación.

Los recién casados, Cecilia Cascante y Martín Calle no se fueron con las manos vacías. Ella obtuvo la distinción a Mejor actriz y él, a Mejor actor. La protagonista de Tres familias confesó sentirse nerviosa (se le notaba) porque era su primer reconocimiento, además ha sido un año de emociones ya que se casó con el hombre de su vida. Tuvo muchas palabras de cariño para sus familiares y para Martín, a quien le dijo que lo amaba y admiraba.

Ecuavisa ‘olvidó’ mencionar a Andrés

Andrés Jungbluth no deja de hacer noticia. Esa noche se convirtió en el Mejor reportero por su trabajo en su anterior canal, Ecuavisa. Pero no acudió y Carlos Víctor Morales (foto) recogió el reconocimiento. “Me llamó a las seis de la tarde para solicitarme que si ganaba, yo lo recogiera”. No explicó las razones de su ausencia.

Seguramente preparaba su debut en su nueva ‘casa’, TC. El Canal del Cerro publicó la lista de los premiados en su página web y ‘olvidó’ mencionar a Andrés.

Carlos Víctor no solo subió al escenario del Centro de Arte para recibir el premio de Andrés, también el suyo como Mejor presentador de deportes. Por ello agradeció a Dios, a la vida y a su familia que ahora se extendió con la llegada de yernos y nietos. Gracias a la tecnología, sus parientes, entre ellos su madre, quien vive en Estados Unidos, lo vieron en esta gala. Su espacio Estadio TV se convirtió en el Mejor programa deportivo.