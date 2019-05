Fausto Miño: “No necesito del éxito”

Sabe que canciones como esa, una balada súper romántica y orgánica, ya no tienen el mismo recibimiento en las radios porque no se escuchan. Sin embargo, eso no lo limita a querer seguir posicionándola en esos medios, además en charlas con algunos locutores le han agradecido por traer “algo refrescante”.

“No he tenido un día libre desde el 2007 y estamos 2019. En el 2008 a mí me decían: “Máximo te queda un año de carrera”. Si es que yo dependiera que esta canción mía (Ella) reviente en radios para tener shows, te diría que estoy asustado. Probablemente mi último tema exitoso fue Yo me atrevo a ser feliz (2016) y no estoy viviendo gracias a ella, sino a una marca, a una cercanía, a una afinidad con la gente”.