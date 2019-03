Anita Buljubasich no permitirá que le falten el respeto

El 11 de febrero del 2017, Anita Buljubasich se sometió a una operación de reducción de estómago (manga gástrica) con 180 libras. Ahora pesa 121. “Me estabilicé, sin embargo me subo a la balanza dos veces al día, de mañana y de noche, para llevar un control y no bajar más de la cuenta”, dice la presentadora del programa De casa en casa, de TC, quien añade que el segundo semestre del primer año fue el más complicado, porque, aunque ya había perdido peso, seguía bajando. “Así es el proceso. Llega un momento en que el mismo organismo se detiene”.

Recién cumplió dos años de su intervención, ¿cómo es su alimentación ahora?

Pocas veces desayunaba. Pero luego de la operación lo comencé a hacer. Tomo un café y como la mitad de un sánduche. Al canal me llevo pedazos de queso y frutas. Con eso es suficiente. Nunca me han gustado las sopas, así que no las consumo en el almuerzo. Trato de combinar vegetales, proteínas y carbohidratos. No tomo líquido una hora antes para no estar llena y 45 minutos después de almorzar ingiero agua de coco, agua natural, etc. En la tarde, me sirvo un yogur y pan de yuca. No estoy anémica. Nunca tuve problemas con el azúcar o presión alta. El apetito se me ha reducido de una manera impresionante. Nunca sufrí esos desbalances, como vomitar luego de comer, etc.

Usted sufrió muchos ataques en las redes sociales tras su adelgazamiento.

Cuando tenía exceso de peso me atacaban, pero cuando me adelgacé las críticas fueron impresionantes. Yo bloqueé a esas personas, primero porque tengo espejo, y me veía, de paso recibir comentarios negativos, no estaba para eso. Había tomado una decisión y vivía un proceso de cambio, recibir mala onda no me hacía ningún bien. No me sumaba, lo que no me suma, me resta.

¿Se convirtió en una situación muy incómoda?

Hay quienes dicen que no les importa, eso no es cierto. No quiero esa gente negativa, que solo trata de lastimar u ofender. No estoy dispuesta a que me falten el respeto. Prefiero menos seguidores, pero mejor calidad de gente. No hay derecho y hay muchas páginas de farándula que incitan a aquello.

¿Ahora cómo se siente?

Me siento más linda y más cómoda. Antes me ponía la ropa que me quedaba, no la que me gustaba, ya que en extralarge no hay muchas opciones. Ahora soy talla small.

Su hermana Mónica también se operó.

Primero ingresó al quirófano mi sobrina, Camila, luego yo, y ahora mi hermana. Se operó en carnaval. Esta es una decisión de vida y muy personal porque obliga a un cambio, ya que la persona comerá muy poco y tienen que ser nutritivas las porciones que consume, si no es así, no le irá bien. Además, debe tomar vitaminas, suplementos, etc. También me hago tratamientos en la piel, empecé practicando pilates, pero lo dejé (risas).

De nuevo en la radio

Anita volverá a la radio. Uno de sus proyectos es hacer un espacio de empoderamiento para mujeres en Élite con Vivian Hernández y su hija, Gabriela. Aún no tiene nombre. Retomará el programa radial Como en casa con su esposo Nerio David y sus hijos.

“El problema es el horario porque De casa en casa se extendió más de dos horas. Termina pasada las 11:00, luego hay reuniones, debo grabar menciones y en la emisora debo estar al mediodía”, cuenta.

Además, prepara un proyecto en Facebook live con su familia. La idea es invitar a amigos, comer asado y escuchar música.