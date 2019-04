Alejandra Paredes: “El teatro nunca va a morir”

“Es una carrera de fondo, no de rapidez”

Alejandra rememoró que la llegada de su primer hijo la ayudó a darse cuenta de que quería dedicarse netamente a la actuación. También se considera una afortunada porque no le ha faltado trabajo y a los que se forman para vivir de este arte les dice: “Es verdad que hay épocas en las que no te llaman, que no hay mucho movimiento, pero ahí es donde uno mismo tiene que montar sus cosas. No creo que el actor tiene que quedarse en casa esperando una llamada, tiene que proponer, tener ideas y salir a buscar”.

La Sabrosa, su personaje

“Es como su nombre lo dice. Además linda, guapa, imponente, se cree poderosa y que se las sabe todas. Va un paso más allá de las demás, pero guarda una debilidad muy grande que se descubre en la obra y es eso lo que la hace ser frágil. Tiene esa vulnerabilidad que las demás se dan cuenta y se aprovechan. Eso es lo bonito del personaje, que tiene una máscara de fortaleza con la que demuestra que sabe lo que quiere y todo; pero en el fondo no es así. Psicológicamente hablando, podemos asemejarlo a distintas situaciones de la vida desde uno mismo, porque nos ponemos barreras y corazas; sin embargo, hay cosas que afectan y nos hacen sacar el lado humano de verdad”.