Los fans de Michael Jackson, en contra de ‘Leaving Neverland’

La audiencia se llevará a cabo este jueves 4 de julio en un tribunal de Orleans, donde las asociaciones Michael Jackson Community, MJ Street y On The Line reclaman que se dañe la imagen de alguien que ya no puede defenderse. Acusan a Wade Robson y James Safechock de atentar “contra la memoria de un muerto”.

En el documental, difundido en Francia y Chile por HBO, Robsony Safechuck, afirman haber sido víctimas de agresiones sexuales en varias ocasiones por el artista cuando eran menores de edad, en su mansión en Los Ángeles.

Según el abogado francés Emmanuel Ludot, quien representa a los fanáticos, las acusaciones en contra de de Jackson son “extremadamente graves” y las comparó con “un linchamiento genuino”.

Según la ley francesa, dañar la imagen de una persona muerta es un delito penal, a diferencia de Gran Bretaña o Estados Unidos, donde las leyes de difamación no ofrecen esta protección.

Un dato extra:

Cabe recordar que Emmanuel Ludot demandó con éxito a Conrad Murray, médico de Jackson, por causar angustia a sus fans al decir que el artista murió a causa de las drogas.

Sobre el documental:

Leaving Neverland, dura aproximadamente cuatro horas, James Safechuck y Wade Robson declaran que el intérprete de éxitos como ‘Thriller’ y ‘Beat it’ abusó de ellos durante su infancia mientras estaban en el Rancho Neverland en California. Tras esta revelación, la familia Jackson demandará a sus realizadores por 88 millones de euros, pues en vida, estas acusaciones fueron desmentidas por el propio cantante y nunca se le condenó al respecto.