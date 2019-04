Famosos locales que no temerían enfrentarse con Isabel Pantoja

El único requisito que puso la cantante española para intervenir en Supervivientes, es llevar tinte de pelo.

La nueva edición del reality Supervivientes está a punto de iniciarse, mañana, con 18 concursantes. Este espacio español que pondrá a prueba a los famosos en una isla (en la cual deberán sobrevivir a las condiciones adversas por sus propios medios) contará con un grupo de personajes del mundo del espectáculo y el periodismo. La estrella en esta ocasión será la cantante Isabel Pantoja, que ya se encuentra en Honduras, donde se desarrollará el programa. Ella cobraría casi 90.000 dólares semanales, el caché más elevado en la historia del reality de Telecinco, y según la prensa ese dinero podría aliviar los problemas económicos que atraviesa. Según otra fuente, podría haber firmado un contrato de larga duración. No de un año, sino de dos, por el que cobraría más de 2 millones de dólares por participar, además de en Supervivientes, en otros programas. Entre los famosos que competirán con Isabel están Encarna y Toñi Salazar, del grupo Azúcar Moreno, y Colate Vallejo-Nágera, exesposo de Paulina Rubio. Los talentos locales Michela Pincay, Juancho y Nathalie Carvajal no temerían competir con La Pantoja.

“Yo he estado en algunos programas de ese tipo, el último en BLN de Canal Uno. La presencia de una cantante como Isabel Pantoja en el mismo espacio no me haría sentir mal, porque cada quien tiene su personalidad. No creo que haya que sentirse más o menos que otro, cada quien se luce por sus propios méritos, cada quien hace su parte”.

Nathalie Carvajal, exchica reality

Trataría que su personalidad no la opaque

“Me parece que quizá por su fama y por ser quien es, a los mismos jueces les puede resultar incómodo hacerle una crítica o ponerle una baja calificación o eliminarla. También hay que considerar que las redes sociales son terribles; si le ponen un puntaje alto dirán que es porque se trata de Isabel Pantoja; y si le ponen una calificación baja dirán ¿cómo pueden hacer eso con tremendo talento? En todo caso es cuestión de contenido. Los productores deben estar felices. Si fuera mi compañera me enfocaría en lo mío porque así como puede ser un plus tenerla cerca por su fama, cualquier cosa que haga también podría afectarme, si estoy todo el tiempo con ella. Trataría de que su personalidad no opaque a la mía. Si estamos en el mismo reality, estamos en las mismas condiciones sean quienes fueren los competidores, o por lo menos así debería ser. Yo estuve 2 años en Combate, de RTS. ¡Gracias a Dios no participó Isabel Pantoja (risas)!”.

Michela Pincay,

presentadora y ahora actriz

“Me encantaría compartir con ella. Retener algo de su información y de su trayectoria, por algo ha sido una mujer tan exitosa. Cuando te juntas con alguien -en un reality de esa naturaleza- que puede aportar en tu vida, es provechosa e interesante la experiencia. Si volviera a un reality, sería con algo que me dé trascendencia”.

Juan Sebastián López, ganador de Gran Hermano del Pacífico

“He manejado algunos reality shows, ahora estoy con BLN. Por ello puedo decir que es un acierto que una mujer con la fama de Isabel ingrese al programa. Entre más famoso es el personaje, más revuelo causa. El público quiere ver a las estrellas en el día a día. Tal vez peleándose con otros competidores o que se exponga su vida privada. Creo que en este caso, sus compañeros saldrán directa o indirectamente beneficiados”.

Jean Paul Prellwitz, gerente de Producción de Canal Uno