Famosos que aman diverso

En el entretenimiento internacional , las parejas del mismo sexo no son un tema de asombro. Varias de las estrellas más reconocidas tienen una relación estable y también poco comentada ante la feroz prensa rosa. Estas son algunas de ellas.

Aunque son de las parejas más estables del espectáculo, la prensa siempre saca rumores de separación que no han sido confirmados.

El actor Matt Bomer lleva una relación con el publicista Simon Halls de casi 15 años. Juntos son padres de tres niños Kit, Walter y Henry. La carrera de Bomer ha estado siempre ligada a su imagen de galán en películas y series como American Horror Story: Freak Show, Hunted: The war against gays in Russia, American Horry Story: Hotel, Magic Mike XXL y Dos buenos tipos.

Cynthia Nixon y Christine Marinoni