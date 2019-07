Los Beckham, dos décadas de ‘sociedad’

1. Cuando la pareja empezó su romance, Victoria quiso mantenerlo en secreto. Ella tenía novio, Stuart Bilton , y no quería disgustar a sus familiares y amigos.

Juntos han formado una de las parejas más poderosas en ámbitos como la moda y espectáculo . David y Victoria Beckham cumplen este 4 de julio dos décadas de casados, un lapso en el que han demostrado que la unión hace la fuerza. Aquí 10 claves que tal vez no recuerdas (o no sabías):

7. Más allá de la fama, la pareja tiene algo en común: las madres de ambos son peluqueras.

8. Entre los padrinos de sus hijos (Brooklyn, de 20 años; Romeo, de 16 años; Cruz, de 14 años; y Harper Seven, de 7 años) están las actrices Elizabeth Hurley y Eva Longoria, y el músico Elton John.

9. Los niños han crecido. Brooklyn es fotógrafo y ha expuesto en Christie’s; tuvo una relación con la actriz Chloë Grace Moretz y con la modelo Hanna Cross. Romeo es modelo y ha estado en las páginas de Burberry y Vogue. Cruz es cantante. La pequeña Harper Seven es la única hija mujer de la pareja.

10. El apodo que ella da a su marido es ‘Bolas de Oro’. Pero su relación no siempre ha sido color de rosa. En 2016, OK! Magazine informó que el exfutbolista inglés tenía planificado divorciarse de su esposa. En la publicación se lee que si no lo concretaron fue por los millones de dólares que estarían en juego.