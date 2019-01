Melissa Sánchez: “Si fuera un postre sería una pavlova”

Melissa Sánchez, chef pastelera y bloguera gastronómica, no puede vivir sin azúcar, está en contra del aborto, cuenta que tiene mal genio y no le va la gente tibia. Ella se confesó con EXPRESIONES en la reciente edición de Tengo que decirlo.

1. “Cuando estoy en la cocina, me molesta que alguien me desconcentre”.

2. “Cambiar la presentación de un plato ecuatoriano es complicado. A nuestra gastronomía le falta mucho, pero tenemos gran potencial,. No descarto que en un futuro, principalmente en Quito, ganemos una estrella Michelin. Pero falta que cubramos ciertos estándares”.

3. “Mi blog surgió hace tres años, pero recién lo presenté hace dos meses. La idea nació en Madrid, recomiendo restaurantes alrededor del mundo. Es una guía gastronómica de acuerdo con mi criterio y gustos”.

4. “Si escogiera un sabor que representara a Guayaquil, sería el del verde. No hay guayaco al que no le guste el bolón o el tigrillo, pero es difícil convertirlo a la cocina gourmet”.

5. “Me seducen los detalles en cualquier forma y circunstancia”.

6. “Hay olores que me embriagan como la colonia de un hombre y el chocolate”.

7. “No tolero a la gente doble cara, gris, tibia. Me va la que es frontal, que me dice las cosas en mi cara y se muestra tal como es y siente”. 8 “Tengo amigos por todo el mundo. Como me encanta viajar, he formado vínculos en todas partes”.

9. “Soy de las que se fija un objetivo y hace todo por alcanzarlo. Voy por lo que quiero y lo tomo”.

10. “No cambiaría la época que vivo por ninguna otra. Haber pasado de la pluma y papel a la era digital es lo mejor que nos pudo suceder”.

11. “Estoy en contra del aborto, pero respeto las decisiones ajenas”.

12. “He viajado por diversas razones y sin planificarlo muchas veces. Simplemente lo decido de un momento a otro. Vivo cada momento con intensidad. Y viajo para comer, felizmente tengo un entrenador que es el mejor del mundo”.

13. “Si cambiaría algo de mí sería mi mal genio. No me agrada que me pregunten de cualquier cosa cuando trabajo”.

14. “Siempre fui independiente hasta que me fui a vivir a París. Allá trabajé en dos pastelerías en horarios que no se los deseo a nadie, como de 04:00 a 15:00, pero aprendí mucho y me cambió la vida”.

15. “Todo puede pasar y cambiar en un segundo, por eso no espero por las cosas, no lo pienso mucho ni le doy vueltas. Lo que quiero hacer, lo hago”.

16. “En un futuro abriré una pastelería en Ecuador. Mientras tanto estudiaré cerca de un año Comunicación Digital en España”.

17. “Si fuera un postre, sería una torta pavlova. Todo en mi vida lleva azúcar”.

18. “Mi ideal de hombre es que sea principalmente trabajador y que entienda mi profesión. Para mí no existen fines de semana ni feriados”.

TAMBIÉN DEBE SABER QUE...

*Su primera metedura de pata fue en el instituto donde estudió, Le Cordon Bleu, al elaborar un plato con la receta equivocada. Y en otra cosa se excedió con la cantidad de mantequilla y su creación fue lanzada al piso.

*Cuando estudió en París se cortó tres veces el dedo.

*No es mucho de dar besos y abrazos.

*La perseverancia es la cualidad que más valora en los profesionales de la cocina.

*Nunca participaría en un reality como MasterChef.

*En la gastronomía, sus ídolos son Joel Robuchon y el pastelero Cedric Grolet, a quienes conoció personalmente. Mención aparte merece Benoit Couvrand, quien fue su maestro.

*Solo pondría las manos en el fuego por su madre.

*Quemaría en un horno los malos momentos.

*Le fascina Kate del Castillo, pero espera no conocer a ningún Chapo.

*A la hora de vestir se inclina por lo clásico.

*No tiene un pelo de tonta, pero a veces prefiere que lo crean.

CONÓCELA

*Bloguera y chef guayaquileña.

*Egresada del Instituto Le Cordon Bleu de París.

*En su sitio web www.wearthattuna.com presenta no solo sus creaciones, sino también de restaurantes de todo el mundo.