Mirely Barzola, más exigente en el amor

Durante ocho años fue uno de los rostros del segmento En corto del noticiario 24 horas de Teleamazonas. En mayo del 2017, Mirely Barzola, de 32 años, se retiró de manera inesperada.

Entonces comentó que era tiempo de emprender la retirada para darle un giro a su vida. Se dedicó a los negocios familiares y mantuvo el perfil bajo. Reaparece en el espacio radial Chat y en la obra teatral La ganadora.

La TV es una vitrina y generalmente cuando se está expuesta a ella se extraña...

Claro que la extraño. Me hace falta esa presión del trabajo, estar en contacto con la gente, aunque lo estoy a través de las redes sociales, pero no es lo mismo.

¿Acaso es temor a que el público la olvide?

Hay que tener claro que la TV es un trabajo temporal. Si se cree que se va a estar toda la vida, entonces sí es un golpe fuerte. Mi familia se ha encargado de que yo tenga los pies bien puestos en la tierra.

La presentadora que ocupó su lugar, la exreina de belleza María Guadalupe Arias, estuvo menos de un año en el segmento y según sus propias palabras su salida fue decisión de la producción.

Es una chica guapa, parecía pilas, pero no sé qué vio la producción que no le gustó.

Ahora está Alejandra Boada...

Creo que ha mejorado mucho y tiene carisma. Aparece en la noche y a veces cuando Gaby Díaz no está al mediodía.

Pero no basta con ser guapa para estar en ese espacio.

Por el estilo del segmento (caricatura política) es necesario tener picardía.

Durante su alejamiento del ojo público, ¿qué hizo?

He seguido trabajando en animaciones de eventos y con mi familia he continuado en la agricultura, en la cosecha de arroz. Nos va bien con este negocio, no podemos quejarnos. Además he viajado a Aruba, Estados Unidos y México. Está pendiente irme a Egipto. Durante cuatro meses estudié maquillaje profesional con Danito Villacreses, me gradúo esta semana. No sé si lo aprendido lo ponga en práctica en otros, lo hice porque me gusta mucho lo que se refiere al arreglo personal. También estoy interesada en aprender fotografía.

Una nueva faceta, incursionó en la radio.

Es la primera vez que hago radio. Comparto con César Romero, con quien trabajé en Teleamazonas, llevamos años de amistad. El programa es sabatino, desde las 11:30, por I.99 y se llama Chat. Ofrecemos variedad y contacto en las redes sociales. La otra compañera es Rina Llerena.

¿La actuación también la atrapó?

Es una participación especial en la obra La ganadora, un trabajo conjunto entre venezolanos y ecuatorianos, dirigido por Ara Valdez. Se dan muchas situaciones cómicas porque los personajes principales son engañados por un diseñador de moda. Es una franquicia internacional que escoge a talentos de la farándula local, en este caso Valentina De Abreu y yo. También está Marcelo Gálvez, a quien lo verán transformado. El viernes 17 (hoy), a las 20:00, en teatro Del Ángel será el estreno y se mantendrá los fines de semana de agosto y septiembre. Me encanta y me divierto.

¿Lo consultó con la almohada cuando se lo propusieron?

Vi como una buena oportunidad este proyecto. Mi papel es el de una presentadora. A futuro tal vez pueda hacer algo más. En una ocasión me hicieron una oferta para actuar, pero no se dio porque debía escoger entre mi trabajo en el segmento En corto y la actuación. He tomado algunas clases, no cursos. No descarto ninguna posibilidad.

Usted viajaba con frecuencia a Quito, no solo por trabajo, también por asuntos del corazón.

(Risas) Estoy sola desde hace ya algún tiempo. Sinceramente por ahora no quiero saber nada del amor.

Esas palabras suenan a decepción.

No. Pero creo que cuando se termina una relación, hay que darse un tiempo para no cometer errores con otras personas. Estoy dedicada a mí en estos momentos. Quiero paz, tranquilidad y mimarme un poco (risas).

¿Qué busca en un hombre?

Creo que con el paso de los años nos volvemos más exigentes, ya no es suficiente una cara bonita. Se comienza a ver peros por todos lados y cualquiera no aplica. Básicamente en una relación deben primar el respeto y el amor. Lastimosamente eso se ha perdido y es difícil encontrar un hombre que nos respete como mujer.

A los treinta y pico, ¿volvería a sacarse la ropa como lo hizo en la revista Soho?

Siento muchos cambios en todo aspecto, desde mi forma de ver la vida. No sé si lo haría, pero todavía puedo. Lo hice en ese entonces por algo de autoestima. Cuido mi cuerpo con ejercicios y aunque no hago dietas, evito las frituras y los dulces.