Mara Topic: una reina ‘workaholic’

Clásica, atemporal y dinámica. Así se puede describir la locación escogida para la producción con la Miss Grand Ecuador 2019, Mara Topic (24), que encajó perfectamente con su personalidad.

La guayaquileña estaba en los últimos detalles del maquillaje y eso no le impidió enseguida iniciar con la conversación.

Hace no mucho le cambiaron el tono de su pelo, de rubio a café oscuro, y pese a que confesó que aún no se acostumbra del todo —los primeros días, su mamá iba a buscarla a un lugar y no la reconocía— los comentarios externos de aceptación la animan.

Su vida en Los Ángeles, California, su pasión por el cine y actuación, volver a convivir con su madre durante estos meses y su estilo de vestir fueron algunos de los temas con los que Mara se abrió completamente y lo contó todo.

La espontaneidad de esta reina por ‘accidente’ y la buena química con la cámara fluyeron alineadamente en una tarde de confesiones.

La ropa como sinónimo de respeto