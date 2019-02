Dayanna Monroy: “Evito debatir en Twitter, saca lo peor de nosotros”

Dayanna Monroy, reportera de Teleamazonas, es la protagonista de la más reciente edición de Tengo que decirlo. Contó a EXPRESIONES diferentes aspectos de su vida personal y profesional.

1.“Soy muy despistada y varias veces cambié nombres. Llamé a Martín Cucalón, Jaime y a Gastón Gagliardo, Antonio, y salió al aire. Quizás no es mi mayor metedura de pata, pero en otras épocas fue frecuente”.

2. “Una de mis mayores primicias gracias al equipo investigativo de Teleamazonas fue exponer los diezmos de la exvicepresidenta de Ecuador”.

3. “Antes de dar a conocer una noticia o una denuncia, tengo documentos que la sustenten. Es fundamental para avanzar. Hay que ser veraz y consciente de que trabajas para la gente, aunque recibas presiones”.

4. “He abordado temas delicados como las prelibertades. El reportaje tuvo repercusiones y por primera vez sentí temor. No pasó a mayores”.

5. “Como periodista no me pongo límites. Si quieren enviarme como corresponsal de guerra, iré con gusto”.

6. “Vivo mi carrera intensamente. Siempre tomo la iniciativa para una cobertura. Me gusta ser reportera de la calle e ir más allá de la noticia y profundizar”.

7. “Noquearía al machismo y no solo la mujer debe hacerlo, sino también el hombre”.

8. “Me agradó cuestionar de forma incisiva a Raúl Patiño cuando dijo que en la Asamblea no se podía investigar”.

9. “Nunca hay que recibir un no como respuesta. Y si así sucede, demostrar al aire que fue la otra persona la que no contestó, pero tú cumpliste”.

10. “Los empujones en una cobertura o por querer llegar a alguien son parte de este oficio”.

11. “El entrevistado más difícil por sus reacciones ha sido Rafael Correa y el que cuesta que te responda es Jaime Nebot. Él sabe evadirte de forma maravillosa”.

12. “He sentido las ganas de darle un microfonazo al atrevido que nunca falta en los mítines, manifestaciones o concentraciones”.

13. “Admiro el estilo de María Cecilia Largacha desde siempre. Es muy didáctica, tiene la facultad de que sus temas, por más difíciles que sean, se entiendan. Es fantástica”.

14. “Debato cualquier tema en el que se mantengan argumentos. Solo evito hacerlo en Twitter, saca lo peor de nosotros. En las redes digo lo que pienso y si alguien me insulta, no contesto”.

15. “El salir a la calle me permite conocer el mundo real y lo hago desde los 19 años. Gano como profesional y como ser humano. No tengo problemas con el ego, porque tengo contacto con la realidad a diario”.

16. “Si escribiera un libro sería acerca de todo lo que quedó fuera de los reportajes”.

17. “Me impactó mucho el tema del terremoto del 2016 en Manabí y Esmeraldas. Frente a cámaras me controlaba, pero cuando regresaba a Guayaquil no dejaba de llorar. Me pasó lo mismo con otros temas”.

18. “Un buen director de noticias que te guíe es fundamental para un buen desempeño profesional”.

19. “Falta más preparación periodística en cuanto a temas de género y migración. Cometemos errores. Debemos leer, investigar y capacitarnos más al respecto”.

20. “Como Homero Simpson, todos necesitamos ser tontos en algún momento”.

TAMBIÉN DEBES SABER QUE...

*Desayuna aguacate de lunes a domingo.

*Por cuatro años fue crosfitera y ahora boxea.

*Admira a la escritora argentina Leila Guerriero.

*Sus lugares favoritos son el Quilotoa y Puerto Chino en Galápagos.

*Varias veces se escapó a las siete cascadas de Naranjal.

*No cree en los príncipes, sino en las personas reales.

*No es hincha de ningún equipo, pero disfruta ver el fútbol.

*Su canal favorito es Investigation Discovery y las series Stranger things y Los Simpsons (se identifica con Maggie).

*A los comunicadores que incursionan en la política, los cuestiona si regresan al periodismo porque “ya revelaron sus cartas”.

*Se considera autocrítica, decidida, independiente y nada vanidosa.

*Acude al mercado de la calle Panamá y no regatea.

*El tiempo que vivió en España se dio cuenta de que la superioridad extranjera no es tal frente a la preparación académica local.

CONÓCELA

*Comunicadora guayaquileña con un masterado en Realización de Formatos Televisivos, obtenido en la Universidad Complutense de Madrid.

*Ha laborado en medios televisivos como Telerama y Teleamazonas, canal donde se desempeña desde hace cinco años como periodista del noticiero 24 horas.