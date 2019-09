‘La Coqueta del Cerro’ se atreve a cantar...

La Coqueta del Cerro’, Evelyn Vanessa Calderón, no se conforma con ser reportera y a veces presentar sus notas en el programa En Contacto, de Ecuavisa. Quiere actuar y cantar.

Ya comenzó a prepararse y estudia en la academia Lexa (tercer nivel), además da sus primeros pasos actorales en el segmento de La PelOOkería de la revista mañanera.

Ahí le dicen Niña Coquet (abajo junto a Bárbara Fernandes). “Ella muestra más, es bien coqueta, en cambio yo soy tímida”, dice entre risas. “Me he iniciado con roles pequeños, no le quiero serruchar el piso a Samantha (Grey), jajaja. Mi interés es ser una artista completa para desarrollarme en varias facetas. He aprendido mucho sobre improvisación, técnicas”.

Además hizo un pequeño papel en Tres familias, producción del mismo canal. “Al principio me dio un poco de miedo. Cecilia Cascante y Frank Bonilla me aconsejaron”.

Meterse en la piel de una villana es una de sus aspiraciones porque “la gente me ve como una chica dulce, buena y angelical, en algún momento sacaré las garras en un personaje de ficción”, comenta.

La música también le atrae. Es un sueño que tiene desde pequeña y además participó en el reality La estrella del Cerro de En Contacto. “Me estuve preparando con Jonathan Luna. Es mi profesor, productor y director. Hicimos una pausa porque viajó a Costa Rica. Debo estudiar canto y baile”.

¿Entonces competirá con su colega Soledad Barberán, de El club de la mañana, de RTS, que también aspira a convertirse en cantante? “Soledad tiene mucho talento. Lo de nosotros empezó antes. Sé que también Jonathan la apoya”, dice soltando una carcajada.

“Cuando estuve con David (Depablos) aprendí mucho porque lo acompañaba a sus conciertos o a los estudios de grabación”. El venezolano fue su pareja durante dos años. “Ahora solo somos amigos, y a veces trabajamos juntos porque él canta y yo animo en ciertos espectáculos, pero nada más. No me he cerrado al amor. Ojalá llegue pronto un nuevo galán”.

‘La Coqueta’ se inclinará en lo musical por lo urbano, aunque no descarta interpretar otros géneros como el tropical. “Nunca se sabe”.