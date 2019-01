Esteman: “soy una voz de libertad”

Realmente lo describo como plenitud porque estoy poniendo todo lo que he querido hacer, además que está ahí todo lo que silenciosamente he creado desde los inicios de mi carrera. Amor libre es para mí también quitar filtros en mi carrera y a nivel personal.

¿Cuál es su reto con este trabajo?

El mío es quitar esas categorizaciones, de que si esta canción la escribió un hombre para otro, entonces yo, un hombre heterosexual, no puedo dedicárselo a una chica.

¿Se pone barreras a la hora de escribir?

Sí. Fue el caso de On top, pero yo necesitaba agregarla. Siempre me ha gustado poner algo de incomodidad o este estilo de controversia. No la forzada, sino por el simple hecho de que el arte debe hacerte pensar.

¿Se intenta contar una historia hilada canción tras canción?

No, cada canción tiene la suya propia pero todas llevan su conexión con algo corporal.

¿Su visión es convertirse en un ícono para las minorías sexuales?

Sabes, me encantaría. Pero no me gusta que en las artes en general lo categoricen por cosas de identidad. Soy una voz de libertad y aliento para quienes no pueden decirlo. Pero es igual de importante para mí que quienes no sean parte de las siglas LGBTI lo encuentren también en mi música. Es un reto.