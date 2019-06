Isabel Pantoja compara el reality ‘Supervivientes’ con la cárcel

Esta semana, durante la gala de Supervivientes, la cantante española Isabel Pantoja volvió a convertirse en protagonista. En este caso no fue por el apoyo de su hijo Kiko Rivera en el plató, ni porque la pequeña de sus retoños, Isa, volara hasta Cayos Cochinos, en Honduras, para mostrarle su apoyo.

De acuerdo al diario El País, lo que llamó la atención de la solista fue cómo se abrió ante el presentador, Jorge Javier Vázquez, para contarle el agobio que le supone estar en el programa y cómo el aislamiento que vive le recuerda nada menos que a su paso por la cárcel.

Pantoja sufre a menudo de colapsos en la isla, se le baja la presión y ha pensado en abandonar el concurso del canal Telecinco. Jorge Javier Vázquez le preguntó en directo el motivo de esas dificultades, “pues muy fácil, Jorge”, replicaba ella.

“Todo el mundo sabe que yo he venido a concursar, soy una concursante más. Para mí el estar aquí desde el año 2011 era el sueño de mi vida, pero todo el mundo sabe que yo la he pasado muy mal y, aunque pensaba que mi mente estaba bien y que físicamente también, el estar en una isla me recuerda día a día a que no tengo el mando de mi vida nuevamente en mis manos”, explicó la eterna viuda de Paquirri.

Después, la sevillana contaba que le resultaba muy complicado estar rodeada por el mar. Algo que sufría especialmente de noche, que era cuando más ganas tenía de huir.

“Me recuerda muchísimo a donde yo no elegí estar, es como recordar el tiempo pasado allí. Mi libertad la he perdido”, explicaba, haciendo referencia a la etapa que pasó en la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), entre noviembre de 2014 y marzo de 2016, cuando obtuvo la libertad condicional, a causa de su implicación en un blanqueo de dinero en Marbella por la que fue condenada a 24 meses de prisión.

“La comida era lo de menos”, aseguraba ella. “Lo peor era no poder ver a mi gente. Estoy todo el día pensando en mi madre, mis hermanos, mis hijos y no paro de recordar el tiempo pasado allí”.

El comunicador supo desde el primer momento a qué se refería con ese “donde yo no elegí estar”. Pero no dudó en preguntarle por qué nunca habla de la cárcel y de su paso por la misma.

“Porque no me gusta”, explicó ella, de forma escueta. Aún así, Vázquez le daba las gracias por abrirse acerca de esa etapa. “Por fin la gente te entendió, la explicación psicológica que das es totalmente comprensible y creo que es de muchísima generosidad por tu parte”, le decía. “No debes tomarte Supervivientes como una condena”.