Escarabajo vivo y enjoyado, símbolo del cuento maya del amor

Esta vieja historia contada de generación en generación ha sido para algunas comunidades medio de subsistencia al dedicarse a cazar a los coleópteros para adornarlos y ofrecerlos a turistas y personas que gustan de los prendedores vivientes.

En los montes de la comunidad maya de Huhí (se pronuncia Jují) recolectan el Maquech habitantes como Mariano Pacheco, quien lleva unos años dedicado a buscar, decorar y vender este escarabajo al que alimenta con la madera de los troncos.

“Ahorita llevo 14 años que trabajo este animal, así mantengo a la familia, porque no hay trabajo y me dediqué a este trabajo que tengo ahora”, dijo Pacheco, residente de Hují, unos 60 kilómetros al suroeste de Mérida.

Mariano relató a Efe que sale muy temprano de su casa para dirigirse a los montes a buscar al Maquech, un animal que se esconde cuando hay sol o lluvia. Al atraparlos los decora para llevarlos a vender a las tiendas de artesanías de la capital.

“Yo me quito (salgo) aquí en mi casa a las 6 de la mañana, llego a una hora y media a donde voy y empiezo. Cuando diga a las 9 o 10 horas, ya no hay Makech ya se guardaron (escondieron) todos, los que alcanzaste ver eso vas a ver si no ya estuvo”, dijo.

El Maquech es un símbolo de la cultura maya y su historia, la de Cuzán y Chalpol. Se comparte de boca en boca en los mercados de artesanías donde el turista entusiasmado puede pagar hasta los 350 pesos. El extranjero no puede llevarlo porque no está permitido pasarlo por las aduanas.