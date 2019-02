Entrenador José: “Me gustaría entrenar a Ricky Martin”

9. “Tuve la oportunidad de conocer, a través de Maluma , a Ricky Martin y me encantaría trabajar con él. Estuvimos en el vídeo de Vente pa’ cá y me dio gusto conocerlo. Quien sí estuvo a mi cargo por 12 años fue su exmánager Bruno Del Granado”.

8. “Las dietas son personalizadas, no hay que creer que la que sigue un famoso le funcione a todos. No es ético y puede enfermar a alguien”.

6. “Mucha gente no suele desayunar y es un gran error. No sé quién inventó que los jugos son saludables, realmente consumimos un vaso con azúcar. Un zumo de naranja equivale de siete a ocho cucharadas de azúcar que te metes en la mañana”.

4. “En esto de la alimentación hay muchas cosas que sabemos pero no las aplicamos. No consumir gaseosas ni harinas en la noche, evitar frituras, embutidos y jugos son cosas que se saben pero las hacemos”.

3. “No me he topado con ningún famoso que no quiera hacer lo que le digo porque, cuando me buscan, saben que se impone una disciplina”.

0. “Mi gira hasta el 15 de abril abarca México, República Dominicana, Chile, Panamá, Colombia, Argentina y Perú. Dicto dos conferencias corporativas y el resto son citas personalizadas, donde quien consulta se somete a un estudio y posteriormente sigue un plan de 12 semanas”.

11. “El ejercicio es un complemento, pero verse y sentirse saludable dependerá del 90% de tu alimentación. Tú no eres la sentadilla o la pesa, tú eres lo que comes. Si te alimentas mal, te enfermas. Hace poco fui a un reencuentro colegial y mis compañeros no estaban hechos pedazos sino mierda, y esta no se recoge”.

12. “Yo en el fondo soy un niño obeso que aprendió que una vida saludable será mejor para él. Yo cambié mi chip a los 17 años cuando murió el hermano de mi mamá con más de 300 libras. Para salvarle la vida a ella me dediqué a esto”.

13. “Mi primera aparición en televisión fue hace 17 años en Despierta América, de Univisión”.

14. “Hay gente que cree que por hablar conmigo se hará flaca, esperando que con mis dos libros les ponga mi mano en la frente y diga ‘en el nombre de Jesús que salga la grasa’, y no es así”.

15. “La colombiana Ariadna Gutiérrez, quien fue Miss Universo por un minuto en 2015, es la que más me ha sorprendido en su disminución de peso. La gente más fit está en Colombia, no en Brasil”.

16. “Me molesta la gente incumplida, la que juega con el tiempo de otros”.

17. “Para mí un día de 36 horas sería excelente, 24 no me da”.

18. “He superado en gran porcentaje mi miedo a las alturas. Me tomó un año y medio asomarme al balcón de mi departamento de Miami”. 19 “Para mí es una bendición haber llegado en todos estos años a millones de personas y tocar la vida de mi madre y mis hijos”.

20. “Soy de Ponce, Puerto Rico, una ciudad de la que antiguamente todo niño quería ser maleante, ahora desea ser reguetonero. Y yo le hago al reguetón y a la salsa”.

21. “Viene un tercer libro y espero que rompa el récord de Salvando vidas, que vendió 200.000 copias y que publiqué hace 5 años”.

22. “La vida no es otra cosa que familia y salvar vidas”.

LO QUE DICE DE MALUMA

“Es el más responsable de los famosos que están a mi cargo. Tiene un enfoque muy grande. Está conmigo desde los 18 años, he vivido de cerca su carrera. De esa época hasta los 25, el cambio ha sido bastante grande. Es algo que no fue de la noche a la mañana. Responde a un progreso y si le toca salir en un vídeo sin camisa o realizar determinada actividad, lo apretamos y hacemos cosas diferentes. Todo responde a un estilo de vida. Juanes, Silvestre Dangond, Fanny Lu, La Roca y Roberto Manrique, con quien llevo 8 años trabajando en Estados Unidos y Colombia, son personas disciplinadas que responden a un tratamiento particular, porque cada caso es distinto. Yo no hago dietas, les programo un plan de estilo de vida. Ahora que Maluma se operó no hace mucho he tenido que intervenir junto a su chef Federico para que siga luciendo bien con su cuerpo rayado. Hay un equipo de trabajo”.

CONÓCELO

*Coach fitness nacido en Ponce, Puerto Rico, hace 43 años.

*Estuvo a punto de graduarse de ingeniero pero optó por dedicarse de lleno al bienestar físico y a la nutrición que ha derivado en libros y espacios de radio y televisión.