Emojis, vocabulario digital que puede confundir

La proliferación de emojis en WhatsApp (hay cerca de tres mil, según la página Emojipedia.org, en el estándar Unicode) permite a los usuarios expresarse más allá de las palabras... o equivocar el mensaje. Es por eso que la misma plataforma se esfuerza por explicar con claridad el significado de esos emoticones que, cada vez, se vuelven más cotidianos. Aquí algunos de los más llamativos.

La boca entreabierta. Es un coqueteo sin tapujos, con cierta insinuación sexual. Basta ver esos labios carnosos, rojos y excitantes para darse cuenta. Antes de enviarlo, cerciórate de que tú y tu interlocutor tienen suficiente confianza, o podrías pasar un mal rato. ¿Un dato adicional? Se ha determinado que quienes más lo utilizan son las mujeres.

El macabro corazón negro. Los corazones forman parte del grupo de los emoticones más utilizados. Los hay de varios colores: rojo, púrpura, verde, amarillo... y hasta negro. Te aconsejamos no hacer uso de este último hasta no saber lo que implica. Según el portal Depor, es símbolo de pérdida de un ser querido, no solo por muerte, sino por separación o desencanto. Es sinónimo de vacío, soledad, luto o tristeza. Y aunque el resto de colores resultan casi obvios, te advertimos que el azul habla de un amor estable pero en el que la pasión ya no existe. ¡No te equivoques!

El diablito morado. El Consorcio Unicode, responsable de definir los emojis que se utilizan en todas las plataformas, es claro: uno de ellos representa molestia (el que frunce el ceño); el otro (con una extraña sonrisa), que se está tramando una maldad o travesura.

Las manos juntas. Ni rezo ni petición de oración. Las manos juntas son una manera de agradecer por un favor recibido. La próxima vez que recibas una de esas molestas cadenas de oración, mejor escriba amén...

La cara sin boca. Su simbolismo parece evidente, pero no todos lo entienden. Se debe utilizar cuando, por alguna razón, no se puede hablar, cuando se está guardando un secreto o porque es imposible ‘abrir la boca’ en ese instante.

La luna negra. Este es un caso especial, con multi significados. Según Emojipedia, representa algo tenebroso. El Urban Dictionary sostiene que debe ser usada como preámbulo a un chiste con sentido sexual. Reddit, en cambio, dice que este emoji sirve para hacer comentarios rodeados de misterio. En este caso, tú escoges...