HBO lidera los Emmy con 34 premios

HBO recibió más premios que ninguna otra cadena el domingo en la entrega de los Emmy, llevándose a casa 34 estatuillas, que incluyen mejor serie dramática por la temporada final de su éxito global Juego de Tronos.

Los premios le dan a HBO nuevos aires en la batalla cada vez más competitiva por los espectadores de streaming.

HBO está disponible en televisión de pago y online. La empresa matriz AT&T Inc planea dar a conocer un servicio de streaming ampliado llamado HBO Mac para competir con Netflix, Prime Video de Amazon.com Inc, nuevas ofertas de Walt Disney Co. y de Apple Inc, entre otras.

Juego de Tronos recibió 12 premios en total, mientras que la serie limitada de HBO Chernobyl obtuvo 10.

Amazon consiguió el Emmy a mejor serie de comedia y otros cinco premios por su comedia británica Fleabag, una de las 15 victorias de la compañía. The Marvelous Mrs. Maisel, una comedia de Amazon sobre una ama de casa que se vuelve comediante, recibió ocho galardones.

Netflix, la compañía que fue pionera en la transmisión de videos, quedó en segundo lugar general con 27 premios, que incluyeron la mejor película de televisión para la interactiva Black Mirror: Bandersnatch, que dio a los televidentes la posibilidad elegir los giros de la trama.

El productor ejecutivo Charlie Brooker, al aceptar el premio en el escenario, agradeció al equipo creativo y técnico de Netflix “que logró un truco de magia”.

HBO dominó los Emmy durante años con éxitos como The Sopranos y Sex and the City. Tuvo una racha de 16 años como la cadena más premiada hasta 2018, cuando Netflix y HBO empataron con 23 galardones cada uno.