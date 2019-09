Emerson Morocho aprendió a decir lo que siente

Recuperado totalmente. Así se siente Emerson Morocho (36) tras el accidente de tránsito que sufrió junto a David Reinoso y Catherine Velasteguí, al regresar de una presentación en El Carmen, Manabí, el pasado mes de julio. El actor que interpreta a la Señorita Laura fue el menos afectado.

“Ya puedo caminar bien. Hace unos días hablaba con David y le contaba que no dormía bien porque sentía un dolor fuerte en la pierna izquierda, pero de un momento a otro desapareció. Me siento agradecido con la vida y con Dios. Todos somos sus hijos, pero yo soy uno de sus engreídos porque me ha dado muchas oportunidades. Esta es una prueba más de que existe”, comenta.

Emerson fue parte del equipo del desaparecido espacio Jarabe de pico en Teleamazonas. Continúa en Radiación temprana, de Canela, y como la voz del lindo canal, además mantiene las obras de teatro. Acaba de integrarse a radio Super Sol en Machala como director de programación.

Luego de un accidente, los afectados sienten miedo de manejar o viajar en carretera.

Cuando fue el accidente tuve que alquilar una furgoneta para ir detrás de mis amigos y llevar las maletas. En ese viaje superé el miedo. Le iba diciendo al chofer que tenga cuidado. Además a los pocos días me salió un contrato en Manabí. Más lejos que el anterior.

Cada experiencia deja una lección. ¿Cuál fue la suya?

Valorar la vida y decirle a la gente lo que siento. Durante ese viaje (el día del accidente) pensaba que iba con el mejor actor del Ecuador como compañero y amigo. Fue el show de David y Laura. Me consideraba un afortunado por aquello y porque la vida me premiaba con hacer lo que me gusta, actuar. Nunca se lo dije porque me pareció cursi. Ahora aunque me parezca cursi lo digo. No me callo. Antes aprovechaba el almuerzo para escaparme con el fin de ver a mi hijo Ángel, de 4 años. Ahora lo hago cada vez que puedo. Nuestro amor se ha maximizado. Me pide que lo lleve al trabajo, cuando eso ocurre se me hace aguadito el corazón. Cuando puedo me lo llevo. Mi hijo no quiere un hermano o hermana. Se lo he preguntado y responde que no. Está engreído. Sí quisiera una niña, pero Ángel seguro se pondrá superceloso. Él tardó en llegar 16 años.

Lo que resta del año...

Durante el próximo mes en el teatro Fedenador, Emerson presentará El Chow Disnei con La Vecina (Tomás Delgado) y David Reinoso. Las funciones serán del 11 al 13 a las 20:00.

En noviembre, a partir del 9 volverá con sus personajes al sur de la urbe en el teatro Centro Cívico Eloy Alfaro. No tiene previsto ofrecer presentaciones en diciembre. Prefiere los eventos corporativos.

Quemará lo bueno y lo malo

¿Cómo quemará este año?

Aún no sé. Creo que cuando quemas un año viejo, no solo lo haces porque sea algo malo. En mi caso yo quemo lo más representativo. He quemado a mis personajes, a Laura y al año siguiente le ha ido mejor y lo mismo ha pasado con La Vieja Lucha. Si se atraen energías positivas, siempre vendrá algo bueno.