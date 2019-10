Elisabeth de Bélgica llega a los 18 años

Elisabeth, la hija mayor de los reyes Felipe y Matilde de Bélgica, cumple 18 años. La Casa Real preparó una gran celebración en el Palacio Real de Bruselas. Un acto inolvidable, ya que la mayoría de edad marca un antes y un después en las monarquías europeas.

Por ello se abrió el Salón del Trono, donde la princesa y duquesa de Brabante, fue la protagonista de una ceremonia en la que estuvo acompañada por la Familia Real, el Gobierno belga en pleno y 80 adolescentes nacidos el mismo año que ella.

“Durante los últimos dieciocho años he vivido muchos momentos enriquecedores que me han hecho ser quien soy”, dijo y agradeció a su familia. “Juntos formamos un gran equipo.

Gracias mamá por estar siempre disponible y por escucharme con atención. Gracias papá por tu confianza. Sé que siempre podré contar contigo en el futuro. La mayoría de edad es un paso que doy con gran optimismo. Me doy cuenta de que todavía tengo mucho que aprender y que me queda mucho para comprende en este mundo complejo. No duden en que daré lo mejor de mí misma. El país puede contar conmigo”.

Uno de los momentos más importantes de la jornada fue cuando el monarca impuso a su hija mayor la insignia del Gran Cordón de la Orden de Leopoldo, de la que el rey Felipe es Gran Maestre.

Es la primera en llegar a esta edad del grupo de las futuras reinas de Europa, sin contar a Victoria de Suecia, quien ocupa también la misma posición que ellas pero que tiene 42 años.

La princesa es la mayor de esta nueva generación en la que reinarán más mujeres que nunca. A pesar de que tiene fijada su residencia en Reino Unido porque estudia en el UWC Atlantic College de Gales, viaja con frecuencia a su país para asumir un papel cada vez más relevante en los actos oficiales.

Elisabeth, al igual que Leonor de España, Ingrid de Noruega y Amalia de Holanda tienen más en común como, por ejemplo, que su infancia se ha desarrollado al margen de la agenda institucional y, además, tienen gustos comunes entre los que se encuentra el deporte y el arte.