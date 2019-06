El Miche: “Las condecoraciones son una prótesis social”

1 “Cuando alguien nombra a Tumbaco, lo primero que se me viene a la mente son los aguacates”.

2 “Entre zapatos y caramelos, los recuerdos de mi infancia son de que no había a quién encargar el charol, nos mandaban cuando querían de ahí, con mi mamacita, que en paz descanse. Tocaba ir a buscar un sitio donde el señor portero nos quisiera aceptar el toldo, el charol, el caballete y el cajón”.

3 “La vida es una obra de teatro para aplaudir mil veces”.

4 “Si la calle hablara, me diría que es el contraste donde se evidencian las desigualdades de los gobernantes y la opulencia hecha a base de inmoralidades, mientras hay gente en la desocupación, el subempleo, la marginalidad, el vicio y los viejos pobres en el olvido”.

5 “A esta edad estoy consciente que no han sido las personas que han figurado como presidentes los que han querido silenciarme, sino sus instituciones, entidades e instancias medias camufladas que servían para callar a los opositores de los regímenes de turno”.

6 “Alguna vez cuando trabajé en televisión, me plantearon que elija entre ese medio y el parque y decidí lo segundo”.

7 “Si me encontrara cara a cara con Rodrigo Borja le diría que me regale una enciclopedia”.

8 “Con el difunto León Febres-Cordero no hay ninguna cuenta personal que saldar, pero sí con sus secuaces que nos mandaron a pegar. Quisiera que eso no se repita con la gente de ahora, son estrategias que agarra el sistema para callar a la gente. Por eso invoco que no exista la impunidad”.

9 “Las condecoraciones son una prótesis social, algo postizo, no llenan las expectativas. Son solo para figurar un momento. Hay un fulano que ahora se sube a la camioneta de Carapaz cuando no hace mucho decía que los deportistas no servían para nada, que no traen medallas. En una semana vean los triunfos conseguidos, gente humilde que se ha esforzado por su propia cuenta sin apoyo del Estado”. 10 “Creerá que la ministra del Deporte fue a recibir al cantante Chayanne, a abrazarlo y dejar que le mande mano y fue incapaz de recibir a la atleta Glenda Morejón que nos dio semejante alegría. Vea esos contrastes, son unos mamarrachos con letras y apellido”.

11 “Al ladrón pobre lo agarran, lo queman y lo apalean, después averiguan y resulta que no ha sido. Acá es al revés, con los que roban por millones. Primero dejan que se vayan y después empiezan las investigaciones”.

12 “El microteatro está degenerado. Cualquier imberbe sube a decir cualquier pendejada y eso no es arte”.

13 “Mis días y noches son más sorpresa que drama. Conforme pasa el tiempo, veo la vida de otra manera”.

14 “El mejor sonido que he escuchado en una presentación es la frase ‘te queremos’”.

15 “Me es grato cuando me subo en un taxi y me cobran la carrera mínima o cuando voy al mercado me regalan comidita, un buen jugo, la gente que saluda desde el bus con educación, los niños, todas las personas que tienen un sentido de respeto, me motiva”.

16 “Mi último respiro quiero que sea en el parque El Ejido”.

17 “No me tomaría un yahuarlocro ni con Moreno ni con Yunda”.

18 “Yo represento en el teatro al ser de a pie, al de la calle. En el parque hay más raigambre y empatía”.

19 “Me han robado tres veces en el trolebús”.

20 “Entre costeños y serranos, ñañito, somos lo mismo en esencia, sino que con otro clima y otros sueños y expectativas. Si la sal es quiteña la sustancia de la guayaca es la pimienta, el encebollado y el sánduche de pernil. Aprovecho este impreso para enviar un abrazo a mi familia, los Cruz, que viven en la Octava y Colón”.

CONÓCELO

*Humorista quiteño con 43 años de carrera artística.

*Fue integrante de diversas compañías como Teatro Ensayo, Ollantay, Malayerba y Teatro de la Calle.

*Condujo un segmento en Gamavisión llamado El toque del Miche.

EN EL PUERTO PRINCIPAL

“Quienes vayan a verme al Teatro Centro de Arte, verán un seriado de la vida cotidiana de aquella persona que no tiene carro y debemos usar el trole o subirnos al bus. Las carreras tempranas y tocaré también el tema de los migrantes que nos atañe a todos, la falsedad de los gobiernos que han pasado desde que tengo uso de razón. Todos desde mi óptica merecen ser cuestionados porque han enriquecido y fortalecido el aparato estatal, pero se han olvidado del lado social”,