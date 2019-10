El homenaje a ‘Pipo’ Martínez Queirolo arranca esta semana

El Festival de teatro José Martínez Queirolo que se desarrolla desde el año 2007 en Guayaquil, reúne anualmente a agrupaciones de todo el país. Artistas de Cuenca, Guayaquil, Quito y Manta asisten esta cita con el teatro nacional que ya cumple con su undécima edición.

En esta oportunidad las funciones se llevarán a cabo desde este lunes 21 hasta el 25 de octubre en el auditorio Luis Silva Parra en la matriz del Centro Ecuatoriano Norteamericano (Urdaneta y General Córdova), a las 20:30.

El evento cultural arrancará con Amores, de Teatro del Cielo. El martes, el público gozará de Aguita de viejas, de Zero no Zero; el miércoles será el turno de Helados, de Ubriaco; el jueves, Antígona, con Artías, y el viernes concluirá con el clásico Cómo e’ la cosa.

En la función del 25 se hará entrega, como cada año, de la distinción José Martínez Queirolo que se otorga a personalidades del teatro. Este año la recibirán las actrices Martha Ontaneda y María Beatriz Vergara; y por primera vez también se le entregará a una agrupación teatral, El Juglar. La entrada es gratuita.