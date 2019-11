El cuerpo de Nikoba quema...

Nikoba es su nombre artístico, aunque su verdadero nombre y apellido es Nicole Bayona. Luce una melena en un tono intenso y una vestimenta urbana. Confiesa tener un carácter fuerte y así lo demuestra durante la entrevista. Desde los 2 años le gustaba la música. Cantaba en la escuela y colegio y ganó algunos intercolegiales.

Siempre disfrutó de interpretar pasillos, boleros y baladas. Considera que su voz es muy versátil y “da para cantar diferentes géneros”. Ahora optó por el reguetón. “Me encanta, siempre lo he consumido. Tuve la dirección de Ramani Rovayo, quien compuso el tema Dejé de amar para Marc Anthony y Felipe Muñiz”. Ramani compuso para Nikoba Mi cuerpo quema, un pop urbano con sonidos de cumbia. “Habla del encuentro de una chica con un hombre guapo en un bar, pero después de pasar la noche con él descubre que no era más que un cachorrito”.

Durante dos años estuvo alejada de la música tras la muerte de su padre, Pepe Bayona, quien padeció de cáncer y luchó 5 años con esa enfermedad. “Caí en una profunda depresión, no quería saber de nada ni de nadie. Estuve en cama, subí de peso, me alejé de mis amigos. Solo mencionar este tema, es tocar una fibra muy sensible. Hice eventos pidiendo ayuda. Perdí el norte, no me hice drogadicta o alcohólica porque no tenía fuerzas para nada”.

Un día la llamó Medardo Silva y le dijo muchas palabras de aliento, mientras “yo me creía un moco, una basura. Solo quería morirme, irme al cielo para estar con mi papi. Medardo me pidió que me aliste. Se encontraba en la ciudad Erben Pérez (de Trista Record), el bajista de Marc Anthony y productor musical. Le había pedido que le presente artistas ecuatorianos. Casi me vuelvo loca, corría por Guayaquil buscando ropa para la ocasión. Eso me levantó de la muerte. Vivo un luto eterno porque mi padre era mi vida”, dice.

Doble sentido, no malas palabras

Ella fue parte del reality Cántalo de Canal Uno del cual fue ganadora. También participó en algunas producciones de Ecuavisa, entre ellas Yingo Ecuador. Perteneció a bandas como Signo vital, La Bamba y al grupo musical femenino Las Musas. Para Mi cuerpo quema perdió 35 libras. “Pesaba 200 libras, comencé a comer más sano. Esta es la primera canción, luego vendrá Agua bendita, más romántica y con un toque de cumbia y una tercera, una composición escrita por Ramani, Jonathan Luna y yo”.

En las letras de los temas que interpreta “no hay malas palabras, pero hay algo de doble sentido. El vídeo de Mi cuerpo quema es muy sensual, imponente, entretenido, grabado en el hotel Mansión del Río y en Los Ceibos. “Empezamos por este sencillo porque quería dejar claro mi imagen urbana y sensual”.

En lo referente a su look, prefiere el cabello largo, usa extensiones. “Me gusta verme sexy no vulgar. En el escenario soy imponente, me encanta el contacto con el público y cuando piden otra canción, siento que vuelvo a nacer”.