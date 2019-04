El cantante de Mocedades, José Miguel González: “América es el corazón de la agrupación”

El español José Miguel González con Mocedades, y el mexicano Armando Manzanero visitarán una vez más el país para ofrecer un repaso por sus respectivas historias musicales, el 13 de junio en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito. Ahora el grupo, con 50 años de trayectoria, lo conforman José María Santa María, Izankun Uranga (la única integrante original), José Miguel González, Rosa María Rodríguez y José Fernando González.

EXPRESIONES vía telefónica desde España conversó con el cantante y exmánager de la agrupación. Siempre sintió una gran pasión musical. Por ello estudió canto en el conservatorio y tocaba trombón y otros instrumentos. Creó una empresa para la representación de artistas: Producciones Musicales León. Manejó las carreras de Los Panchos, Alberto Cortez, Francisco y Chiquetete, además de Mocedades, al cual entró por la baja de uno de los miembros.

El tiempo no pasa en vano, sin embargo, Mocedades se mantiene vigente y no pierde la esencia...

Lo más importante es ser fiel a esa línea original con la que se creó el grupo, a esa polifonía y a esa forma de cantar. Si se perdiera no sería lo mismo. Mocedades nació con este espíritu y es lo que mantenemos y conservamos. Si nos ponemos a hacer experimentos raros lo que Mocedades perdería sería su identidad.

De representante dio el salto a cantante. ¿Alguna vez imaginó que eso iba a suceder?

Siempre fui cantante y para mí es un gran honor y una responsabilidad formar parte de esta agrupación. Nunca imaginé una oportunidad así y como tal trato de ser lo más respetuoso con toda su historia. Como mánager me conocía las letras de las canciones (risas).

¿Sintió temor porque las comparaciones son inevitables o por el rechazo del público?

No, porque los cambios en Mocedades han sido graduales, paulatinos, no de repente, amoldándose a las situaciones que se han presentado o por la muerte de un compañero.

¿Qué significa América para ustedes?

Es el corazón de Mocedades. Nuestro corazón late la mitad americano y la otra mitad español. En estos 50 años de vida han sido muy leales y fieles con nosotros.

¿Les costó adaptarse a los cambios tecnológicos?, ahora se escucha música hasta desde un celular...

Hay que adaptarse a la realidad de la industria musical. Los artistas debemos hacerlo para estar cerca de nuestros seguidores. Si no lo hacemos perdemos vigencia y los tiempos mandan. Nos lleva el tren, y no pregunta cuándo ni cómo.

Una nueva producción está a punto de salir del horno...

El viernes lanzamos el disco Mocedades sinfónico con 30 temas de la historia del grupo en un concierto en el Auditorio Nacional de México. Se trata de un doble CD y DVD con colaboraciones como Manzanero, Pandora, entre otras. Para nosotros, México es la puerta de entrada al continente americano.

Está de moda el reguetón y muchos han incursionado en este género. ¿Ustedes se atreverían?

¡Nooo! Por ahí no. Nos encantan los pasillos ecuatorianos, pero no nos hemos atrevido a cantarlos. Tal vez en algún rato. Las colaboraciones con jóvenes talentos no las descartamos. Podríamos dar alguna sorpresa.

¿Qué recuerda de los ecuatorianos?

Es un placer y un honor visitar Ecuador de nuevo. Son personas de corazón sincero, cercanos y nobles. Además sienten amor por la buena música.