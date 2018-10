Edisson Guerrero: “Soy un asesor de reinas de belleza, missólogo es otra cosa”

Edisson Guerrero, de origen venezolano, quien llegó a Ecuador hace 10 años, considera que los tiempos de Dios son perfectos y cuando lo seleccionaron para ser parte del staff de Intrusos (RTS), sabía que estaba preparado para tomar un trabajo fijo, pues tomó clases de dicción y oratoria para neutralizar su acento y sin duda el segmento Jueces de la moda, que condujo en De boca en boca (TC), resultó un impulso a su carrera.

“Estoy en un buen momento de mi vida, enfocado al asesoramiento de reinas de belleza. En cuanto a la televisión siento que la producción de Intrusos respeta mi personalidad y mi criterio. Yo escucho y evito opinar de lo que no sé”.

Afirma que está listo para enfrentar las críticas que puedan surgir en torno a lo que emita en el magacín vespertino, que tiene como hilo conductor a Marián Sabaté y Oswaldo Segura.

“El público debe saber que los panelistas no somos reporteros ni comunicadores, sino intrusos que hemos experimentado todo lo que han vivido los personajes de la farándula desde bullying, asuntos de ego y hasta infidelidad”.

Desde que pisó tierra guayaca con 21 años de edad, junto al fallecido diseñador David Cordero, vino cargado de esa pasión por tomarse el mundo y contribuir en los torneos de belleza de los que se enamoró cuando era un adolescente y vio a su prima, Sofía García, participando en un certamen.

“Ella fue mi inspiración para dedicarme a lo que hago ahora. Como profesor de pasarelas apliqué lo aprendido en Venezuela y en Argentina, trabajando primero con Denisse Klein, de la agencia Klasse. Después conocí a Cecilia Niemes y hace siete años coordino sus festivales de moda y también me desempeño como animador y conductor. Un día me dijeron que el presentador no iba a llegar, así que me lanzaron (risas)”. Lo que sí enfatiza es que hay que diferenciar entre lo que es ser missólogo y asesor de reinas de belleza.

“El primero es un historiador de misses. En mi país hay alguien que se llama Juan Montalvo. Él escribió un libro sobre las incidencias y anécdotas del Miss Venezuela. Yo asesoro a reinas y siempre lo he dicho, pero en Ecuador más está culturizado el término missólogo, por eso ya dejé de aclarar la confusión (sonríe)”.

De su experiencia laboral con beldades nacionales destaca el trabajo que logró con Constanza Báez, quien quedó segunda finalista en el concurso Miss Universo 2013 efectuado en Moscú. Otras ecuatorianas de las que hace referencia por su belleza son Carolina Aguirre y María Susana Rivadeneira, quien fue preparada por su compatriota Alexander González.

CONÓCELO

Asesor de belleza nacido en Venezuela hace 32 años.

Se ha destacado en Ecuador como preparador de reinas para certámenes como Miss Mundo y Reina de Guayaquil.

Con Tahiz Panus, directora de Miss World, maneja la escuela Reinar.