Eddy Lover: A él le gusta hacerla

La primera vez que el autor de No debiste volver pisó un escenario francés (2010) quedó sorprendido. El coliseo no solo se llenó y la euforia se apoderó de la fanaticada cuando los reflectores apuntaron a él, sino que, además, los asistentes cantaron todas sus canciones.

¿Y lo hacían en español?

Sí. Me emocionó al iniciar con Perdóname, porque todos se sabían la letra. Me dije “esto es muy fácil”, pero luego me sorprendí aún más, porque cuando terminé el concierto, muchos de los asistentes se acercaron a saludarme, quise conversar con ellos, pero ninguno hablaba español. Eso me marcó.

¿Aparte de Francia y América Latina, en qué otra parte sus canciones han sido muy bien aceptadas?

En Estados Unidos. Houston y Los Ángeles han sido lugares claves para mí. Allá tengo mucho apoyo. Por ejemplo desde que estrené la canción Baby, cuéntale no he parado de dar concierto en Los Ángeles.

¿Por qué letras románticas y melodías urbanas?

Tengo la influencia de mi madre, quien también canta y a quien le gustan las baladas. Y cuando era muy joven el reguetón se escuchaba con fuerza en mi natal Panamá, de ahí, la fusión.

¿De Eduardo Mosquera a ‘Lover’?

Siempre fui romántico y todos mis temas hablan de amor y desamor. Fueron mis amigos quienes me apodaron así y ese se convirtió en mi nombre artístico.