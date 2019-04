Dolores Benavides quiere formar un grupo musical

Llegó de su natal Riobamba para cumplir un sueño: participar en el reality Las damas de hierro, del programa En Contacto (Ecuavisa). Dolores Benavides (40) se convirtió en la ganadora. Hasta el miércoles en la noche estuvo en la ciudad. Sus otras obligaciones, como ser profesora del colegio San Felipe Neri, reclamaban su presencia.

A los 5 años le nació el amor por la música, el cual lo heredó de su padre, el músico Holger Benavides (fallecido), y su hermano Marcelo siguió la misma carrera de su progenitor y es parte de la orquesta La Corporación. Aunque desde entonces le gustaba el canto, no lo hacía de manera profesional.

Tras su separación conyugal y una “noche en la cual me sentía muy deprimida, me animé a intervenir en el reality, además me quedé sin trabajo. Recién en marzo logré ingresar al colegio. El rector, el padre Mauricio Cadena, me dio los respectivos permisos, pero tenía que dejar un reemplazo y pagarle 15 dólares por día”, cuenta Dolores, madre de Doménica y María Fernanda Whillka.

Uno de los premios del concurso eran mil dólares, con los cuales pagará deudas. “Creo que no me alcanzará”, comenta entre risas. Su primera presentación será con Las damas de hierro: Lila Flores, Katty Elisa y Mayensi, el 11 de mayo en el MAAC. “Seguramente deberé venir a Guayaquil para los ensayos”.

Uno de sus proyectos es crear un trío con sus excompañeras, Jéssica Roque y Jenny Calderón, quienes quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente. “No hemos decidido el nombre del grupo. Tal vez, Las damas de fuego”.

Se inclina por el género romántico y es el que quiere seguir interpretando. Tiene previsto continuar con su trabajo de profesora “mientras no interrumpa con lo artístico. Me fascina subirme a un escenario a cantar”.

A Dolores, quien más la apoyó durante el reality fue la cantante Katty Elisa. “Ella era mi coach, me instruyó y dio consejos, entre ellos, que module la voz, además que cuide la afinación”.

Entre sus planes está grabar un disco. “Con esa idea regreso a Riobamba. Además, el 20 de este mes en el Centro de Arte y Cultura estaré en la Noche del Bolero. Ahí me harán un reconocimiento”.