Juan Fernando Velasco repite como jurado

Juan Fernando Velasco, quien durante la semana ha estado en el ojo del huracán porque los Indignados de Sayce (como se hace llamar un grupo de socios de esa institución) están tratando de destituirlo de sus funciones, sigue con sus actividades profesionales.

Una de ellas es que será uno de los miembros del jurado del nuevo espacio de Teleamazonas Quiero cantar contigo, que se estrenará el lunes 15 y cuyos presentadores son Ronald Farina y Bibi Vargas.

El cantautor ya tiene experiencia como juez. En dos ocasiones anteriores estuvo en el reality Yo me llamo, que emitió el Lindo Canal.

“Este es un espacio diferente porque el centro es la música, pero además lo familiar, lo positivo, nada de escándalos. Nos manejaremos con respeto y es una experiencia de crecimiento. Por ello acepté la propuesta”, dijo.

Los participantes son niños y adolescentes que quieren cantar, pero lo harán con un pariente: papá, hermano, tío, etc. El artista, además, compartirá su tarea con Pamela Cortés y Jalál DuBois. Con la primera se conoce desde hace mucho tiempo y ellos compartieron en la canción Yo nací aquí.

A la hora de calificar a un concursante lo que “interesa es lo que transmite, la música es conectarse con la audiencia, además en este programa lo importante es la relación que hay entre el niño o niña y su pariente. La comunicación siempre me llamó la atención, la TV me vincula a otro tipo de público, los jóvenes, y eso me gusta. En el canal nunca me han impuesto un guion y me han permitido ser como soy y también comparten mis valores”.