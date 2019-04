Juan Carlos Castillo: “Dejar la televisión fue una decisión mía”

Fue de los primeros presentadores de la televisión nacional. Por tres décadas crecimos con Juan Carlos Castillo, de 55 años, al frente de diversos programas, como el recordado Cámara escondida (Gamavisión) o Cosas de casa (TC).

En los últimos años, si bien es cierto no lo vemos al aire, él sigue activo con su productora Diablo Cojo y labora de manera independiente en espacios y documentales para diversos medios de comunicación.

“Fue una decisión mía dejar de trabajar para otros (sonríe). Decidí hablar por mí y hacer lo que me gusta. Jamás me desvinculé de la producción, sino que la gente lo desconoce”.

Llevaba tiempo sin un gran proyecto que cumpla el objetivo de comunicar lo hermoso que es Ecuador junto a sus productos. Primero fue el Gran Cacao que se transmitió en la mayoría de canales públicos de Latinoamérica. La serie ganó un premio internacional en 2013 y continúa vigente a través de Ecuador TV y la plataforma YouTube.

Este sería el comienzo de contar magníficas historias. Ahora el comunicador quiteño decidió seguir con esta pasión de aromas y sabores y plasmar su amor por la cocina en un seriado que lo llevó a adentrarse en el mundo de la gastronomía y en 2016 empezó a reunir material que derivó en diez capítulos. Viajó con un chef español a lo largo del país, desempolvando recetas olvidadas y centenarias.

“Nos fue muy bien y ahora alistamos la segunda temporada de HQA (Huele Que Alimenta). No están todos los que deberían estar porque Ecuador hoy cuenta con muchos jóvenes talentos y valiosos, pero reunimos a once de los mejores y con presencia internacional”.

La lista incluye a Rodrigo Pacheco, Quique Sempere, Mauricio Acuña, Alejandro Chamorro, Santiago Cueva y otros top que recorren el continente con nuestra cocina. “La preproducción tomó cuatro meses, el rodaje se extendió por cinco semanas y la posproducción tardó dos meses, cuidando cada detalle y con el apoyo de una empresa cervecera que estimuló al creador de cada plato”.

El estreno será el próximo 29 de abril a las 18:00 por CNT Play. Frente a lo que expone la televisión nacional en la actualidad, Castillo es crítico al señalar que, si bien es cierto el rol de la pantalla chica es entretener, indica que debe contener algo de educación sin perder la diversión.

“A mí no me entretiene, quizás lo haga con otro target o grupo de gente. Para volver debería existir una propuesta demasiado interesante en la que trabaje como lo hago ahora. La ventaja de laborar en lo digital es que no tienes límites y lo haces con otro formato, te replantea otra forma de ver las cosas y no de manera lineal”.