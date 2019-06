Martha Ontaneda: “Quiero hacer cine con Sebastián Cordero”

Desde que comenzó este año, la actriz Martha Ontaneda ha estado imparable. El jueves presentó de nuevo 40 años no es nada, junto a Marcelo Gálvez, y el próximo mes alista, al lado de Miriam Murillo, Rosa de dos aromas, una obra del mexicano Emilio Carballido, que se estrenará el 25 de julio a las 20:30, en la sala de teatro La Bota.

Habrá otras funciones los días 26 y 27 del próximo mes. “Plantea la historia de dos mujeres de distinta clase social que se encuentran en la cárcel y van a ver a sus respectivos maridos que, por diferentes motivos, están en prisión. El uno por violación, y el otro por un accidente de tránsito”.

En un principio ambas no logran entenderse, mientras esperan ver a sus cónyuges, pero a lo largo que pasa el tiempo, conversan y en determinado momento se dan cuenta de que han vivido con el mismo hombre que ha formado dos familias.

“Es una oda al feminismo, terrible, triste y cómica. Quienes vayan, morirán de la risa al ver que estas señoras que no tenían nada en común terminan siendo amigas dispuestas a salvar a este tipo. La verdad es que entre Miriam y yo hay mucha química. Ya en el pasado nos peleamos por Agapito (risas). Nos llevamos muy bien. Ella es una bella persona y compañera”.

Después de 33 años en las tablas y con varios reconocimientos y premios, su enfoque hoy está volcado al escenario. La artista confirmó que no estará en la nueva temporada del dramatizado 3 familias, el origen y es incierta su presencia en la que se grabará en 2020.

“La mayoría de actores estamos concentrados en el teatro por este resurgimiento. No vivimos de la televisión y en mi caso no podría por factor tiempo, además tampoco la veo. Lo que quiero es hacer cine, publicaré en mi Instagram que estaré desocupada septiembre y octubre. Me encantaría trabajar con Sebastián Cordero. Tomé un taller con él y me impresionó cómo comparte todo lo que sabe. Es muy generoso”.